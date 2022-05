El Madrid es campeón de Europa

En un partido vibrante, Real Madrid derrotó por la mínima diferencia al Liverpool en París y se coronó campeón de la Champions League. El único tanto del encuentro fue cortesía de Vinicius que le sacó provecho al único parpadeo de la defensa rival. Ya son 14 títulos para el Merengue. El más ganador de la competición.

En la previa era un partido complejo. Un equipo llegaba con la chapa de haber eliminado a tres gigantes y por el otro, un elenco que peleó en todos los frentes hasta el final. Nada fácil y con pronóstico complicado en París.

De entrada, fue el Liverpool el que tomó las acciones y cada que lo intentó se atravesó un muro llamado Thibaut Courtois. El belga atajó todo y ahogó el grito de gol en dos oportunidades. Real Madrid lo manejaba a su antojo y antes de caer la persiana, el VAR anuló un gol de Benzemá por fuera de juego.

Luis Díaz no tuvo los mejores minutos. Carvajal lo anuló de principio a fin. No lo dejó moverse, le pegó, lo incomodó y al minuto 22 tras un choque, quedó cojo y eso lo sacó del encuentro.

Para la segunda parte, la dinámica fue la misma. El Liverpool inclinó la cancha, fue rápido, dinámico, pero no pudo concretar cuando llegó al área chica. A los 59, tras un parpadeo de todo la defensa de ‘Los Reds’; Fede Valverde lanzó un disparo al arco que no llegó a destino y Vinicius sorprendió a todos para marcar el único tanto del cotejo. Ese gol dejó en la lona a los de Klopp.

Minutos después, se acabó el partido de Luis Díaz. Klopp le dio ingreso a Diogo Jota, que tampoco pudo romper la defensa del Madrid que trabajo concentrada los 90 minutos. Un par de oportunidades más de Salah y el belga las evitó. Salvó todo. La figura del partido, tranquilamente.

Liverpool fue pero no pudo. Se quedaron sin piernas y eso facilitó todo para el Real Madrid, que con este triunfo consiguió su Champions número 14. Siendo el equipo más ganador de la competición. Una temporada inolvidable, no sólo por este título; en el camino dejó a varios gigantes y también levantó el trofeo local. No queda duda que Ancelotti es un gran armador de grupos.