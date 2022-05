México | AMLO espera respuesta de Biden sobre Cumbre

Al señalar que está a la espera de la respuesta de Estados Unidos sobre la Cumbre de las Américas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, planteó que como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) exponga que no están de acuerdo con las exclusiones.

Manifestó que el coordinador de la cumbre, Kevin O’Reilly, no está “autorizado” para hablar sobre las invitaciones, pese a que ante al Senado estadounidense dijo que no se convocaría a Nicaragua y Venezuela.

Dijo que esperara la respuesta del presidente Joe Biden o del Departamento de Estado.

En entrevista en Mazatlán, Sinaloa, se le cuestionó si el jueves durante la conversación telefónica con el presidente de Argentina se habló de realizar una cumbre paralela a la de las Américas.

Respondió que platicaron sobre la asistencia al encuentro que se realizará en Los Angeles del 6 al 10 de junio

“Me hizo amablemente una consulta, hablamos del tema y hay un acuerdo, pero no de hacer una Cumbre paralela en Estados Unidos, no, no, es que en caso de que no se acepte invitar a todos los países pues él como presidente de Celac hable de que no estamos de acuerdo con las exclusiones”, explicó.

El primer mandatario enfatizó que no se acepta “que se hable de una Cumbre de las Américas, pero que nada más invite a los que se considera amigos y a otros con los que se tiene diferencia no se les invita, eso es una política retrógrada porque lo que tenemos que buscar es la hermandad entre todos los pueblos y países, no la separación, no la división, no la confrontación, no excluir y si tenemos diferencias vamos a buscar resolverlas mediante el diálogo, con el respeto”.

-¿Y él (el presidente de Argentina) llevaría la voz de los países que no sean invitados?, se le preguntó.

-Es que no sabemos todavía, no sabemos todavía si van a invitar o no a todos los pueblos

-¿Pese a las declaraciones públicas que han hecho ya?, se le insistió.

1Es que no han habido declaraciones, dijo.

-Del coordinador de la cumbre sí, dijo que Nicaragua ni Venezuela estaban contemplados, se le cuestionó.

-No está, creo yo autorizado, hay que esperar el comunicado del Departamento de Estado y del presidente Trump, perdón, del presidente Biden que es una gente muy sensata, buena, estoy consciente que está sometido pues a fuertes presiones, agregó.