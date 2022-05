México | Aumentará jornal de Sembrando Vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó que aumentará el jornal del programa “Sembrando Vida”, que actualmente se entrega a los beneficiarios un pago de 5 mil pesos mensuales por sembrar árboles maderables o frutales.

En Guadalupe y Calvo, Chihuahua, dijo que se reforzará este programa.

“Todo lo que sea apoyo para sembrar, para cultivar el bosque, van ustedes contar con nosotros, todo lo que se requiera. Les puedo ya hasta decir que va a ir aumentando el jornal, que no es además crédito, no es que los ejidatarios y pequeños propietarios están recibiendo este dinero y lo van a devolver, no, es apoyo para que cultivan sus tierras, sus parcelas y se deje la herencia a los hijos, los nietos, las nuevas generaciones”, aseguró.

Pidió a las y los sembradores aprovechar el programa lo que resta de su gobierno.

“Yo termino a finales de septiembre de 2024 si me lo permite el creador y la ciencia, pero ahí concluye mi periodo, no voy a continuar porque soy maderista y yo soy partidario del sufragio efectivo y la no reelección. Entonces, van a venir otros, mientras yo esté tenemos la garantía de que no faltará el apoyo”, dijo.

Acompañado de los gobernadores de Chihuahua y Sinaloa, así como de miembros de su gabinete como el titular de la Sedena, Luis Crecencio Sandoval, el primer mandatario señaló que también se está combatiendo la tala clandestina.

Resaltó que es el programa de reforestación mundial más grande, “Estados Unidos no invierte mil 300 millones de dólares al año que es lo que se destina al programa sembrando vida, no tienen un programa hace en Estados Unidos, ni en Canadá ni en ningún lugar de Europa es un orgullo”.

Detalló que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional se han cultivado 600 millones de árboles, ¿cuántos han plantado ya en total? 700 millones de árboles, casi la mitad de esos arbolitos se han producido en viveros de la Secretaría de la Defensa y la otra mitad en Viveros como este, viveros comunitarios, vamos a continuar con este programa”, añadió.

Este sábado, el presidente López Obrador supervisará obras en Mazatlán, Sinaloa.