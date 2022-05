México | ¿CUÁLES SON LOS VOLÚMENES APROXIMADOS DE FACTORAJE QUE SE MANEJAN EN MÉXICO?

Esto se debe a que ofrece muchos más beneficios inmediatos por un costo mucho más bajo, lo que, a corto y largo plazo, significa un afianzamiento de los medios productivos y de la estructura productiva.

Además, en lo que respecta a sus volúmenes operativos, el factoraje financiero ha crecido en gran medida debido a que las PyMEs solicitan cada vez más volumen de capital. Además de que la popularidad de estos medios de financiamiento se ha difundido en gran medida, de manera que muchas más empresas están optando por estas alternativas que les resultan mucho más convenientes.

¿En qué consiste el factoraje financiero?

En concreto, esta forma de financiamiento consiste en un sistema en el que primero se cierra una venta y se factura. Esta factura luego se pasa a la compañía de factoraje, que suele otorgar entre el 80 y 90% del monto acordado en la venta y que se encargará de cobrarle el total de la factura al cliente luego de un plazo estipulado.

Una vez que se cumple el plazo, el cliente debe pagarle la totalidad de la factura a la compañía de factoraje. Entonces, al saldarse la cuenta, se le entrega a la empresa que realizó la venta el 10% restante del monto de la factura (en el caso de que se adelantó el 90%), con el correspondiente descuento para los gastos operativos de la compañía de factoraje que realizó las operaciones financieras.

De esta manera, se consiguen dos ventajas muy importantes: por una parte, la empresa que realiza la venta cobra inmediatamente un 90% del total y no debe preocuparse por el cobro al cliente. Por otra parte, el propio cliente cuenta con un plazo de pago mucho más amplio, lo que le permite amortizar el gasto o incluso pagar la factura como si fuera en cuotas sin interés.

¿Cuáles son los volúmenes operativos del factoraje en México?

Como ya lo mencionamos, la popularidad del factoraje ha aumentado notablemente en México, a tal punto que se procesan unas 2000 solicitudes de factoraje al mes, aproximadamente. Así como también empresas como Mundi procesan más de 100 millones de dólares en servicios de financiamiento mediante factoraje todos los meses.

El éxito de este sistema financiero se debe, en gran medida, a que las PyMEs funcionan como bancos de sus clientes para conseguir financiamiento y para mejorar su liquidez. Pero, al no realizar evaluaciones de crédito y al no contar con una espalda económica para sustentarse, terminan perdiendo dinero, incluso a riesgo de quebrar por no poder cumplir sus contratos más inmediatos o por no poder invertir y aumentar los volúmenes de sus operaciones. A tal punto llegan estos inconvenientes, que se estima que se pierde un $ 1.5 Tn de dólares en transacciones no ejecutadas a plazo.

Es ante estos inconvenientes que la intervención de una empresa de factoraje puede resultar indispensable para continuar con operaciones de alta categoría en un mercado tan competitivo. Así como también para sustentarse en sus costos operativos sin riesgo a no cumplir los contratos o a incumplir los pagos.

Un crecimiento sostenido que puede mejorar la economía nacional

Los cambios llevados a cabo por esta tendencia a aprovechar los medios de financiamiento que aportan liquidez inmediata, como el factoraje financiero, permiten no solo un crecimiento individual de las empresas en el mercado, sino también un crecimiento de los volúmenes operativos del mercado en general. Esto se debe a que, al contar con un mayor porcentaje operativo, las empresas pueden cumplir con mayor exactitud los contratos establecidos y se benefician otros sectores complementarios, como los productores de materias primas o como los consumidores, que encuentran una oferta disponible de forma inmediata y en mayores cantidades.

A su vez, al disminuirse los riesgos de inversión (debido a que se cuenta con el capital de forma inmediata y de contado), es posible generar nuevos negocios y expandir las operaciones a otras regiones. De esta manera, crece la industria de forma generalizada y, con la inyección de capital que se ofrece, es posible dividir mejor la participación de los diversos agentes periféricos en la economía.

Estas inyecciones de capital, al realizarse en empresas pequeñas y medianas con un proyecto operativo más localizado y no tan globalizado, permiten también beneficiar a los trabajadores informales y a quienes intervienen en los procesos productivos de forma indirecta. Es por esta razón que el dinero ingresa y se queda circulando en el país, lo que mejora las capacidades adquisitivas de los consumidores (que cuentan con más dinero para comprar productos) y, de forma directa, al aumentar la demanda, puede aumentar también la oferta.

A partir de estos índices favorables observados en las mediciones, se puede concluir que estos medios de financiamiento resultan mucho más eficientes y mucho más convenientes tanto para las empresas como para los clientes. Así como también crean una tendencia al alza en una economía pujante como la de este país americano. De forma que se pueden abrir con mayor confianza a los mercados extranjeros y a los contratos de mayor volumen.

La opinión de los expertos

Tal como lo afirma Paulina Aguilar, cofundadora y country manager de Mundi, una de las plataformas de financiamiento y de compra de divisas más grandes, hay una necesidad genuina en acceder al comercio internacional, ya que en México el 42% del PBI viene de las PyMEs, según los datos aportados por Inegi. Esto condice con lo explicado anteriormente al respecto del crecimiento de las economías locales en consonancia con el crecimiento de la economía nacional.

Según las propias palabras de Paulina Aguilar, lo que estamos experimentando es una gigantesca brecha entre la actual demanda de capitales y la oferta real de los mismos por parte de las instituciones convencionales en lo financiero, lo que podría explicar el “crecimiento exponencial” que vienen experimentando algunas de las fintech más exitosas del mercado mexicano.

Por lo tanto, se puede concluir que estos medios de financiamiento resultan mucho más eficientes y mucho más convenientes tanto para las empresas como para las personas. Así como también crean una tendencia al alza en una economía pujante como la de este país americano. De forma que se pueden abrir con mayor confianza a los mercados extranjeros y a los contratos de mayor volumen, lo que impulsa el mercado ante la quietud de los bancos.