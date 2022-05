Real Madrid vs Liverpool, una final con cuentas pendientes

Cuatro años después de una final que dejó heridas abiertas, Real Madrid y Liverpool se reencuentran en la gran batalla de París. El duelo de las 19 Copas de Europa entre el rey de la competición, con trece conquistas, y el deseo ‘red’ de situarse a su estela, con la que sería su séptima para dar caza al AC Milan. El último paso de una Champions en la que los de Carlo Ancelotti demostraron que no hay imposibles en el fútbol.

El Stade de France de Saint-Denis acogerá una final majestuosa, la más repetida de la historia de la Copa de Europa. El poderío futbolístico que exhibe el Liverpool de Jürgen Klopp, ganador de cuatro títulos en su temporada, ante el respeto recuperado a base de remontadas para la historia del Real Madrid de Carlo Ancelotti.

Un ejemplo de resistencia. La exhibición de un ADN especial que impide bajar los brazos y jamás darse por vencido. La reivindicación de un grupo de jugadores que, solamente ellos, creían en sus opciones de éxito en Europa.

La temporada de Ancelotti en su regreso al banquillo blanco ya es sobresaliente. La Liga ganada con autoridad, la que le faltaba para ser el único que conquistó las cinco grandes; y la Supercopa de España, dejaron en el olvido un fin de ciclo en blanco de Zinedine Zidane.

