Mariangel Ruiz no puede abrir los ojos (Detalles)

La animadora, modelo, actriz y ex reina de belleza venezolana, Maríangel Ruiz compartió con sus seguidores la noticia que ahora se estrena en su nueva faceta como empresaria con la ianuguración de un nuevo local en Maracay, su ciudad natal, donde venderá té, infusiones, vinos, tapas, pan de bono, y otras opciones dulces y saladas.

A través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, Ruiz posteó varias fotos de su ‘’Café Maracay’’, en las cuales comentó: «Paciente sigo esperando el día en que esté bien con mis ojos, hacerme una foto buena es difícil. Pero por encima de esto está mi alegría de haber logrado -después de un año- abrir las puertas de @lifecoffeebar en Maracay hace pocos días. Gracias a Dios hemos recibido a muchas personas que están felices con todo lo que prueban. Estoy emocionada ??’’.

Por otro lado, es importante destacar que Mariángel lleva varios años adentrándose al mundo de los negocios, ya que también cuenta con su propia línea de trajes de baño.

La Miss Venezuela 2002 ya había acudido anteriormente a las redes de Instagram para conectarse de nuevo, tras admitir que no quiere perder esa vía de comunicación.

«¿Por qué he estado distanciada? He tenido un tema que ha ido incrementándose con los meses, hoy lo hablo porque siento que estoy mejorando», comentó. «Hace varios meses, creo que más de seis meses, comencé a tener dificultad para tener los ojos abiertos, de verdad, esto no es una broma. Y con esto me refiero no a que no podía tener los ojos abiertos porque estaba dormida, sino que fui desarrollando unos síntomas que me hacían muy difícil tener los párpados abiertos», explicó.

Mariángel Ruiz reveló que en el proceso sufrió síntomas como sensibilidad a la luz, resequedad y blefaroespasmos, que afectan a los músculos del párpado o provocan que se cierren o casi cierren de manera repetitiva.

«En ocasiones no puedo controlar mis párpados, que estén abiertos. Es decir, hay una tensión muscular muy fuerte en mis párpados que hace que se queden cerrados. Esos músculos se contraen tan fuerte que incluso si yo intento abrírmelos con la mano, me cuesta», detalló.

La también comunicadora admite que esta situación la ha llevado a preferir quedarse en su casa, a sentir pena de que la vean así cuando logra salir. También revela que le cuesta conducir en esa situación.

Afortunadamente, ya se siente mejor. «Me estoy sintiendo mejor, estoy trabajándolo en psicoterapia y en combinación con un equipo de médicos que me han ido guiando y ayudando con esto», dijo en uno de los clips de la serie que subió.

Y añadió: «Quería ser honesta y contarlo, porque al hacerlo siento que estoy hablando con la verdad y porque quiero retomar esta comunicación».

Tras buscar ayuda médica, la exreina de belleza contó que recibió tres diagnósticos. «El primero fue un ojo seco evaporativo, eso lo pueden buscar en Google. Después de eso fue blefaroespasmos esenciales; y luego en psicoterapia, el último diagnóstico: trastorno conversivo».

De acuerdo al portal Medineplus.gov, este último «es una afección mental en la cual una persona presenta ceguera, parálisis u otros síntomas del sistema nervioso (neurológicos) que no se pueden explicar por medio de una valoración médica».

De acuerdo a lo comentado por Mariángel, no hay una razón clara que indique por qué algunas personas se enfrentan este tipo de problemas, pero algunas investigaciones dejan ver que el estrés está muy relacionado con los mismos.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora