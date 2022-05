México | AMLO rechaza que grupos criminales tengan control

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que grupos criminales tengan en control de algunas zonas del país, uego de que se conoció que civiles armados con equipos militares tácticos instalaron ayer un retén en la carretera que va de Badiraguato, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Reconoció que en estados como Sinaloa y Jalisco hay civiles armados que piensan “que se debe de cuidar una región”.

Afirmó que los conservadores son los que consideran que las organizaciones criminales tiene en su poder territorios.

En entrevista en Mazatlán, Sinaloa, el primer mandatario manifestó que en su gobierno no hay contubernio entre autoridades y delincuentes como sucedió en el sexenio de Felipe Calderón con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad enjuiciado en Estados Unidos por sus nexos con el narco.

Este sábado, López Obrador admitió que “hay en algunos lugares del país, no sólo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas y a veces hay confusiones, pero en general todo bien”.

-¿Y el hecho de que utilicen uniformes tácticos y equipos que se supone que nada más son del ejército, qué le dice, o cómo lo toma usted?, se le preguntó.

-Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no sólo es el caso de Sinaloa, yo les diría arriba Sinaloa, dijo.

-¿Estos grupos no tienen control del territorio del país?

-No, no, no, no, eso lo piensan los conservadores, ya, yo no soy, yo no soy Felipe Calderón para que quede claro, enfatizó.

-¿Tiene el control del gobierno de la República?

—Sí, sí, sí, sí, y no hay en el gobierno, ¿cómo es que se llama el que está preso allá? García Luna, ya no hay eso, finalizó.