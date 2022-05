Papa Francisco nombra a un venezolano nuevo obispo auxiliar de Roma

1405658

Caracas. El Santo Padre nombró a tres nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Roma, Italia, de la cual él es el obispo titular. Uno de ellos es el sacerdote Riccardo Lamba, del clero de Roma, actualmente párroco en la iglesia de San Ponziano, a quien le asignó la sede titular de Medeli. La designación la realizó el papa Francisco el viernes 27 de mayo.

Lamba, de 66 años, nació en Caracas, Venezuela. Regresó con su familia a Italia en 1965, donde fue ordenado sacerdote por la diócesis de Roma el 6 de mayo de 1986, refiere la Agencia Católica de Noticias (ACN). En 1984 ingresó al Seminario, luego de graduarse de médico y de psicólogo.

«Fui sacerdote, ahora me piden ser obispo, entrar en una nueva realidad. En mi vida nunca he pedido nada, pero tampoco he rechazado nada. Confío en la gracia de Dios y en la comunión entre nosotros», dijo Lamba tras conocer su nombramiento, citado por Romasette, el portal de la diócesis de Roma.

La agencia católica de noticias Zenit resaltó la importancia del nombramiento de los tres obispos auxiliares al señalar que la diócesis de Roma tiene varias particularidades: es la única para la que los cardenales eligen al obispo. «Eso sucede en un cónclave. No se elige papa, se elige al obispo de Roma, que en consecuencia será el papa«, apunta.

Asimismo, el portal católico destaca que como el papa no puede ejercer directamente el pastoreo de su diócesis, esa función es delegada en un cardenal vicario, quien es apoyado por algunos obispos auxiliares.

El venezolano Riccardo Lamba fue asistente del Pontificio Seminario Romano Mayor entre 1989 y 1991. También se desempeñó como ayudante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón entre 1991 y 2000. Luego fue llamado a dirigir tres parroquias: Sant’Anselmo alla Cecchignola (2000-2002), Gesù Divino Lavoratore (2002-2018 ) y San Ponziano, en la que se ha mantenido desde 2018 hasta hoy.

Nuovi vescovi ➤ Don Riccardo Lamba: «Ho fatto il prete, ora mi viene chiesto di essere vescovo, entrare in una nuova realtà. Nella vita, non ho mai chiesto nulla ma neanche ho mai rifiutato nulla. Confido nella grazia di Dio e nella comunione tra noi» https://t.co/klYYQRNmnA pic.twitter.com/0qm3x63Un8 — Romasette.it (@RomaSette) May 27, 2022

Redacción El PitazoVista_2

Redacción El PitazoVista_2