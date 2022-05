Zair Mundaray: delincuentes perfeccionan estrategias para perpetrar secuestros

1405524

Caracas.- En los últimos años se ha observado cómo los delincuentes han perfeccionado la estrategia para perpetrar los secuestros, destaca Zair Mundaray, exvicefiscal del Ministerio Público. Asimismo, el exfuncionario coincidió con Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en que el repunte de este delito se debe a que los ciudadanos manejan más dinero en efectivo.

«Sobre todo de efectivo en dólares y euros que están al alcance de unos pocos, pero que incentiva a hacerlos cambiar de manos», dijo Mundaray.

Desde el 14 al 25 de mayo, se conocieron cuatro casos de secuestros nada más en Aragua. Uno tuvo como víctimas a cinco integrantes de una familia: tres hombres, una mujer y un niño de un año de edad. Todos los hechos de esta zona están relacionados con ofertas engañosas de compra y ventas de vehículos a través de la plataforma Marketplace de Facebook.

Un comerciante que viajó desde la ciudad de Carúpano, en el estado Sucre, hasta Aragua, en la vía que conduce a la población de Santa Cruz del municipio Lamas, donde esperaba comprar un camión NPR, estuvo casi un día en cautiverio. La víctima fue rescatada por las autoridades policiales, la mañana del jueves 26 de mayo, cerca de una empresa de comercialización de semillas.

El estado Zulia es otra de las regiones donde actualmente se registra la mayor cantidad de secuestros. Allí se han reportado cinco en lo que va de año, cuatro de ellos del tipo extorsivo, es decir, donde se canjea dinero o un bien a cambio de la liberación de la víctima, según la calificación de la Ley Contra la Extorsión y Secuestro.

El secuestro tiene un repunte a pesar de que las autoridades nacionales no ofrecen cifras oficiales de los casos. | Foto: cortesía.

Jorge Govea Cabrera, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en la región zuliana, dijo a El Pitazo que tres de los secuestros ocurrieron en los municipios Lagunillas, Valmore Rodríguez y Cabimas, y solo uno en Maracaibo. También precisó que la mayoría de las víctimas son comerciantes.

En su informe anual emitido en diciembre de 2021, el OVV informó un incremento de los delitos como hurto, robo extorsión y secuestros «como resultado de los cambios en la economía local, del proceso de dolarización y de la generalización del envío de remesas por los familiares de migrantes que abre nuevas oportunidades al crimen».

Más casos

Otra entidad que también ha reportado secuestros hasta la fecha es Barinas con dos hechos notorios, entre ellos el de la joven Franyelis Guerrero, que permaneció en cautiverio por 140 días, hasta el 19 de mayo, cuando funcionarios del Cicpc lograron rescatarla.

También Carabobo (2), Yaracuy (1), Lara (1), Monagas (1), Anzoátegui (1) se han hechos públicos casos, según un monitoreo de los primeros cinco meses y de los secuestros publicados por los medios nacionales. Otros crímenes de este tipo ni siquiera son denunciados, advierten los organismos de seguridad.

Captación fácil

Mundaray indica que otros de los fenómenos que promueven el aumento de los casos de secuestro es la fragmentación de las bandas organizadas y advierte que genera preocupación la falta de control territorial del Estado o de las instituciones del Estado, en virtud de los pactos con los grupos criminales.

El abogado, experto en criminalidad, también explicó que años atrás, para captar a las víctimas había dos modalidades: una era a través de un estudio minucioso y la otra aleatoria, sobre todo en secuestros express, en los que no había mayor esfuerzo para saber quién podía ser la persona secuestrable.

«El secuestrador buscaba algunas características y verificaba que la persona podía manejar dinero para pagar rápido y salir de él. ¿Cuáles eran los indicadores? Una persona que tenía un buen reloj, una cadena, que se veía gastando mucho en un lugar determinado, y tenía un carro de alta gama», detalló.

Pero ahora la elección de la víctima ha cambiado. «Se la está poniendo fácil al secuestrador, y si encima cuando -a la hora de la venta o compra de un bien- lo llama y le dice dónde está o dónde se encuentran. La víctima está dando todo lo que el delincuente necesita saber», indicó.

Mundaray afirma que el modo de proceder de las organizaciones criminales dedicadas al secuestro también varía de acuerdo con las regiones y el espectro donde operan. Explica que en la ciudad el delincuente buscará siempre resolver rápido la situación, como los casos registrados en Aragua.

«Estas bandas criminales no tienen infraestructura para tener a las personas en cautiverio, por ello es importante que se resuelva rápido, y no quieren una fuga de información. La búsqueda de estos delincuentes no son grandes cantidades de dinero sino la constancia, que entre un secuestro y otro no pase mucho tiempo», precisa.

Zonas rurales

En el caso de las zonas rurales o fronterizas, el patrón cambia y la mayoría de las víctimas son productores agropecuarios o familiares de estos.

«Por lo general no se va a resolver rápido, y menos si se trata de quien es la cabeza de la familia, porque otro debe buscar el dinero. Si a eso se le agrega que son perpetrados por delincuencia organizada que dominan el territorio, se pueden llevar a una persona por largos periodos como lo hacen el ELN o la Farc, sobre todo porque no hay presencia institucional en muchos de estos territorios y estos si tienen logísticas para mantener a la persona por largos plazos. No tienen apuro por cobrar».

Mundaray precisa que el peligro no solo es estar en presencia de una oleada de secuestros, sino de la alta posibilidad de que hay personas que están en esta situación, no denuncian y negocian por su cuenta.

Mariangel Moro ColmenárezSucesos

