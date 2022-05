▷ Este domingo será la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia #26May

El próximo domingo, 29 de mayo, serán las elecciones presidenciales en Colombia. La Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral han convocado a más de 38 millones de ciudadanos habilitados para votar en las 112. 897 mesas, que funcionarán desde las 8:00 de la mañana a las 4 de la tarde.

A ese número de votantes hay que agregarles 972. 764 que se encuentran en 67 países, entre ellos 184.425 residenciados en Venezuela, donde funcionarán 95 mesas en Villa del Rosario, Arauca, Mérida y, cerca de nuestras fronteras, Maicao y Cúcuta. Recuérdese que no hay oficinas consulares en nuestro país, donde antes se votaba en los comicios colombianos, porque están rotas por Nicolás Maduro las relaciones diplomáticas desde febrero del año 2019.

En Colombia no habrá traslado de mesa, aunque se presente una ola invernal o situaciones de orden público, informó el registrador nacional, Alexander Vega Rocha.

Cabe destacar que quienes se hallan en el exterior, ya comenzaron a votar. vía online, el lunes de esta semana.

El único documento válido para votar es la cédula de identidad vigente.

Tarjetón

Mediante sorteo fueron ubicados los candidatos y sus respectivos acompañantes de fórmula como vicepresidentes en el tarjetón, en el orden siguiente:

Primer renglón:

Rodolfo Hernández Suárez- Marelen Castillo Torres, movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción.

John Milton Rodríguez González- Sandra de las Lajas Torres Paz, partido Colombia Justa Libres.

Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga- Rodrigo Lara Sánchez, coalición Equipo por Colombia.

Segundo renglón:

Sergio Fajardo Valderrama-Gilberto Murrillo Urrutia, coalición Centro Esperanza.

Enrique Gómez Martínez- Carlos Alberto Cuartas Quiceno, partido Movimiento de Salvación Nacional.

Gustavo Francisco Petro Urrego- Francia Elena Márquez, coalición Pacto Histórico.

Tercer renglón:

Luis Emilio Pérez Gutiérrez- Seferino Mosquera Murillo, partido Colombia Piensa en Grande.

Ingrid Betancourt Pulido- José Luis Esparza Guerrero, partido Verde Oxígeno.

Voto en Blanco

Renuncia

Ingrid Betancourt Pulido, quien era la única mujer que había inscrito su candidatura, renunció a su postulación al considerar que no tenía ninguna oportunidad.

Y con mucha antelación renunció Oscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, el partido gobernante, el del presidente Iván Duque.

Encuestas

Los sondeos de opinión, principalmente hechos por el Centro Nacional de Consultores, indican que en primer lugar aparece Petro con 36,5 por ciento en la intención del voto, seguido de Federico Gutiérrez, más conocido como Fico, con 24,5 por ciento y tercero, Rodolfo Hernández con 10 por ciento. Después del cuarto, Sergio Fajardo, que alcanza 8, 4 por ciento, los demás no llegan al 1 por ciento. El voto blanco tiene 8, 1 por ciento. Y el 6, 2 por ciento de los encuestados no respondió.

Aspirantes

Petro, de 62 años, economista, fue militante del movimiento terrorista M-19, que en 1.985 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. Fue cofundador del partido Alianza Democrática M-19, al ser desmovilizado el grupo de ese nombre. Fue concejal, alcalde de Bogotá y senador de la República. Anda con chaleco antibalas y su conjunto de guardaespaldas lo cuidan con escudos protectores.

Federico Gutiérrez, de 47 años, es ingeniero civil, urbanista y consultor de seguridad urbana. Trabajó en México y Argentina. Fue concejal de Medellín durante siete años y medio, presidente del concejo de esa ciudad y es político de derecha.

Rodolfo Hernández, de 77 años, es ingeniero civil, empresario y constructor, fue concejal y alcalde de Bucaramanga.

Se da por descontado que entre estos tres se decidirá el presidente de Colombia, porque los porcentajes no dan para que en la primera vuelta uno de ellos se imponga con la mayoría simple de 50 por ciento más uno, tal como ha venido ocurriendo en las últimas tres elecciones presidenciales.

Propuestas

Petro propone “girar la economía alrededor de la vida”, que se traduce en una “economía extractiva a una productiva”, dejando a un lado la extracción del petróleo, la redistribución de las tierras productivas, la revisión del tratado de comercio y alianzas económicas.

También habla de profundizar la democracia, que hace recordar las políticas de Hugo Chávez, de quien fue amigo.

Propone crear el Ministerio de la Igualdad y llevar a las mujeres a los cargos públicos en el 50 por ciento.

Fico Gutiérrez ofrece cárcel, muerte política y pérdida de investidura a los funcionarios encontrados culpables de corrupción. Aspira que le aprueben leyes antimafias y una unidad nacional contra los atracos, así como emprender una lucha contra el narcotráfico y sustituir los cultivos ilícitos por un programa agrícola. En ese mismo orden declarar la adición como un problema de salud pública.

Tiene un plan para desmovilizar al Ejército de Liberación Nacional, que no sólo opera en Colombia sino que tiene actividades en Venezuela.

Piensa que sus planes económicos permitirán aumentar el Producto Interno Bruto, realizar un programa de austeridad en el gasto público y desarrollar un plan social denominado Colombia sin hambre, dirigido a los más pobres para que reciban las tres comidas diarias.

Rodolfo Hernández tiene un plan de ahorro e inversión en viviendas, incentivos a la habilitación del suelo, reducir la nómina del Estado, depurar la policía, inversiones en ciencia y tecnología, reforzar la educación a las mujeres del medio rural y asignarle el 50 por ciento de los cargos públicos también a las mujeres.

Dificultades

La encuestadora Yani Hass le preguntó a los colombianos acerca de los principales problemas que más les preocupan y que debe resolver el nuevo presidente y sus respuestas fueron: la economía (28 por ciento), la corrupción (20 por ciento), la inseguridad ciudadana (14 por ciento) y el desempleo (14 por ciento).

Segunda vuelta

Como no existe la posibilidad de que el presidente sea electo en la primera vuelta, la segunda vuelta ha sido fijada para el domingo 19 de junio.

Esto quiere decir que habrá una nueva campaña después del lunes de la próxima semana.

¿Qué se puede esperar?

Elimpulso.com, consultó la opinión del doctor Emilio Figueredo, profesional del Derecho, exdiplomático y presidente de Analítica, en torno a este proceso electoral colombiano que despierta interés en nuestro país porque hay, aproximadamente, dos millones de conciudadanos venezolanos en aquel país.

¿Existe la posibilidad de que Petro se imponga?

Una cosa son las proyecciones y otra son las realidades. Hasta ahora hay un porcentaje muy alto de indecisos. Vamos a ver con qué porcentaje gana Petro la primera vuelta y Fico, creo, que llegará de segundo. Entonces, como debe ocurrir, vendrá la campaña para la segunda vuelta.

Independientemente de todo, a Petro le puede suceder lo mismo que le está pasando a Gabriel Boric. Petro tiene un techo de 25 por ciento de él y un 45 por ciento del apoyo que le está dado la coalición Pacto Histórico, pero éste es como un arroz con mango: no hay ningún partido grande en esa alianza. Cada pequeño grupo tiene sus intereses, no son homogéneos, y suman eso.

A Petro o a cualquiera que gane estas elecciones le resultará muy difícil gobernar en Colombia con la crisis mundial que se está generando con el incremento de la inflación, aumento del precio de los alimentos y de los combustibles por la invasión rusa a Ucrania.

Entonces, todo lo que él propone, que paralizará la extracción del petróleo y la explotación del carbón, nos lleva a preguntar:¿Cómo lo va a hacer si no tiene ingresos? ¿Con qué va a pagar los tres millones de cargos que está ofreciendo a las mujeres?

Y mencionaba a Boric, en Chile, porque éste tiene apenas un 24 por ciento de apoyo y 52 por ciento de rechazo.

En cierto sentido no va a tener él ni su gobierno las condiciones para desarrollar sus planes, sostiene el doctor Figueredo. La única ventaja que puede tener el otro candidato es que tiene más experiencia gerencial y los partidos que lo apoyan son más grandes, para enfrentar una crisis muy fuerte.

Yo creo que debemos esperar saber cuál es el porcentaje que va a tener la primera vuelta, en la cual Petro podría sacar 42 ó 43 por ciento o se va a estancar cerca del 40; en segundo término, hacia quien se inclinarán los indecisos; y tercero, queda la segunda vuelta. Ese es el panorama.

Por lo demás, Petro, definitivamente, no es de izquierda, ni de derecha, sino un típico autoritario populista y está proponiendo cosas como las que propuso Chávez.

Yo podría compararlo con una persona cuando es afectada por la viruela. Ahorita nadie muere a consecuencia de esa enfermedad, pero queda con la cara marcada. No creo que esté compitiendo para imponerse y mucho menos tiene una visión fuerte en esa coalición del Pacto Histórico, la cual por sí misma es endeble.

¿Cómo considera al elector colombiano?

El elector colombiano se califica a sí mismo como de centro, pero termina votando por los extremos, por la derecha o por la izquierda. No se entiende bien su comportamiento. Está ocurriendo como lo que pasó en Venezuela. Allá las cosas no están mal, comparativamente han mejorado bastante, pero la gente quiere más y, entonces, patea la mesa. Después de eso, quedan las cosas peor.

Lo cierto es que si Petro llegará a ganar, la situación de Colombia no va a mejorar más, sino todo lo contrario, empeorará.

¿Cómo ve a Petro en relación con Venezuela?

Él mismo ha dejado muchas dudas en su forma de hacer las cosas. No sabemos qué pensará de los dos millones de venezolanos que se han ido a Colombia. Y si llegara a ganar no tendría control del Congreso, cuyos parlamentarios fueron elegidos en marzo. Quedó muy por debajo de lo que quería. Pensaba que iba lograr 40 senadores y lo que obtuvo fueron 18. Crecieron el Partido Liberal, el Conservador y el del expresidente Uribe. Tiene un Congreso que no puede cambiar porque acaba de ser elegido. Puede intentar ser dictador, pero no puede decretarlo.