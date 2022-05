▷ Rodolfo Hernández: Mi compromiso es hacer de Colombia un país de oportunidades para todos #30May

El candidato Rodolfo Hernández emitió un corto discurso este domingo luego de conocer los resultados electorales, en los que obtuvo un poco más de 5.900.000 votos, afirmando que busca hacer de Colombia «un país de oportunidades».

«No les fallaré y no descansaré. Mi compromiso es hoy y siempre para hacer de Colombia un país con oportunidades para todos. Gracias colombianos“: dijo Rodolfo Hernández, candidato presidencial, tras pasar a segunda vuelta en la que se medirá ante Gustavo Petro.

«Será el pueblo colombiano quien me acompañe en la defensa de las decisiones que deberé tomar, y será con ese pueblo con quien construiré la victoria en segunda vuelta, a quienes me votaron quiero decirles que no les fallaré y que no descansaré ni un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con ustedes», epresó.

«Mi compromiso es hoy y será siempre hacer de Colombia un país con oportunidades para todos, donde el gobierno trabaje cada día para el bienestar de los colombianos, en especial los mas necesitados de apoyo», añadió.

Hernández, de 77 años, logró saltar de la política local como alcalde de Bucaramanga, al noreste del país, a la nacional en un solo intento. Como ingeniero civil, amasó una fortuna desde el sector privado con el negocio de bienes raíces y decidió incursionar en la política en 2016 al ganar su primera elección popular. “El millonario que entró a la política para no robar más”, así se describía a sí mismo en avisos publicitarios.

Disruptivo y usando un lenguaje coloquial, dijo que financió su aspiración con dinero de su propio bolsillo, por lo que no organizó grandes eventos en plazas públicas. No tuvo, como los demás candidatos, una sede dispuesta para recibir los resultados. “No soy ingenuo frente a las resistencias que habrá contra el gobierno decidido a acabar con la corrupción… no les fallaré y no descansaré un minuto en el cumplimiento de mi compromiso con todos ustedes”, aseguró a través de redes sociales, donde se hizo muy popular, sobre todo en TikTok.

Petro, quien aspira a la presidencia por tercera vez, superó por poco la votación que obtuvo en la segunda vuelta de 2018 en la que perdió contra Duque. Su reto es conquistar votos de centro y lograr derrotar el discurso de sus contradictores, que lo comparan con Hugo Chávez o Nicolás Maduro, por sus ideas de izquierda.

Con una eventual victoria de Petro, Colombia se sumaría a países de la región que eligieron recientemente a políticos de izquierda, como Pedro Castillo, en Perú; Gabriel Boric, en Chile, y Xiomara Castro, en Honduras. Desde Brasil, el ahora candidato Luiz Inácio Lula da Silva ha manifestado su apoyo público a Petro, asegurando que si ambos llegan a la presidencia se unirían para “construir una América del Sur fuerte”.

El candidato de derecha, Federico Gutiérrez, luego de aceptar su derrota anunció su apoyo a Hernández, advirtiendo que quería salvar a Colombia del “peligro” que a su juicio representa Petro.

