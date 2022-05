Diputado Javier Bertucci anunció que está libre de cáncer

El pasado domingo 29 de mayo, durante el encuentro con su congregación, el pastor de la Iglesia Cristiana Maranatha Venezuela, Javier Bertucci, anunció que estaba totalmente sano, luego de que, meses atrás, recibiera un diagnóstico mortal de cáncer.

El también diputado de la Asamblea Nacional se dirigió a consulta médica para iniciar el tratamiento correspondiente; sin embargo, el informe que asegura, se realizó dos veces, no arrojó ningún rastro de cáncer, y en su lugar, fue declarado médicamente sano y sin ninguna comorbilidad.

Bertucci libre de cáncer

“Me repetí el examen, y el médico corroboró mi actual estado de salud. El doctor me dijo: No puedo ponerle tratamiento a alguien sano. No hay ningún vestigio de cáncer en tu cuerpo”, relató.

Bertucci le atribuye esta sanidad a Jesucristo y a su bondad, luego de que, diferentes iglesias dentro y fuera del país, estuvieran orando y ayunando durante meses, a fin de que el diagnóstico se revirtiera.

“Dejamos llegar la ciencia hasta donde pueda, y luego de eso, usamos la fe para llegar a donde la ciencia no puede”, instó Bertucci a la iglesia, durante su mensaje de fe y esperanza en Dios.

Asimismo, informó que durante los próximos días estará reintegrándose, progresivamente, a las actividades parlamentarias que le conciernen, así como a sus responsabilidades con las organizaciones que lidera.

