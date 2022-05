Perú | El poder del peso mexicano se mantiene sobre las demás monedas

A comparación de cualquier moneda de otro país, el peso mexicano no ha decaído como ha sido en algunas monedas extranjeras.

El peso mexicano se está desempeñando mejor que cualquier otra moneda de una economía emergente y Wall Street están sorprendidos. El territorio ha tenido un incremento decepcionante a partir de 2019, no ha recuperado completamente su actividad económica perdida en la enfermedad pandémica, y sus perspectivas a futuro no son especialmente brillantes. No obstante, la apreciación de su divisa destaca entre sus pares. Es en este entorno que profesionales y operadores del mercado difieren en sus apuestas a futuro para la moneda.

Esta semana, economistas del banco de inversión Bank of America (BofA) publicaron un reporte anunciando que la fortaleza del “súper peso”, el cual estiman que se ha apreciado contra el dólar en un 17,5% a partir de abril de 2020, permanecerá. “El resultado es sorprendente en el tamaño en que el incremento de México fue débil y la incertidumbre política todavía es alta”, redactaron los economistas Carlos Capistrán, Christian González y Claudio Irigoyen.

México apenas huyó de una recesión técnica en el segundo semestre de 2021, destacaron, y la economía hoy está estancada. Además, las iniciativas que el mandatario López Obrador ha enviado al Congreso para precisar la inversión privada han creado incertidumbre, añadieron.

No obstante, uno de los componentes que hoy contribuyen al fortalecimiento del peso mexicano ha sido una elección gubernamental de López Obrador, concuerdan analistas. A diferencia de territorios que implementaron amplios programas de ayudas sociales, el Mandatario resistió presiones y se rehusó a aumentar el gasto para contener la deuda. “Un balance primario ajustado ha ayudado a México a conservar la deuda del sector público por abajo del 50% del PIB”, redactó BofA. “Una postura fiscal precisa es algo que fascina a los inversores en los mercados de renta fija. Además, ha mantenido a raya a las agencias de calificación”, añadieron los analistas.