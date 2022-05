Chile | Calama se encuentra entre las ciudades con los departamentos más caros de Latinoamérica

Durante la última semana de mayo se dieron a conocer los resultados del reciente estudio de Portal Inmobiliario, sobre las 10 ciudades con los departamentos más caros de Latinoamérica.

Ranking que cuenta con nada menos que tres comunas chilenas y una de ellas, perteneciente a la región de Antofagasta. Es así que los puestos 4, 5 y 6 de la lista corresponderían a Santiago, Viña del Mar y Calama respectivamente.

Según el estudio, se analizaron 80 ciudades latinoamericanas -además de Miami – concluyendo la escasez de terrenos como principal causa de los altos valores, junto con el elevado precio de los materiales de construcción.

Para el Ministro de vivienda Carlos Montes, los costosos cobro se deben a la influencia por especulaciones, siendo su cartera la responsable de “ver la parte tributaria de los negocios de las viviendas, que a veces se estimula más de lo que debe”, precisó.

No solo los departamentos tienen un expansivo costo, si no que se suma a otros elementos de la vida en Chile, como el gas, la canasta básica y el agua, entre otros factores que no solo afecta a los chilenos sino que además fueron reflejados hacia el extranjero, en un video que se hizo viral a través de la red social Tik Tok, en el cual se registró el alto costo de vida en nuestro país.

“Cuando vienes a Chile pensando que el costo de vida sería bajo, considerando que el salario mínimos es $3 por hora”.