Colombia ¡Pilas! Por ahí anda un falso sacerdote estafando tirando dizque agua bendita y pidiendo plata

Ciudadanos que han visto irregularidades en el accionar de un hombre que se viste como sacerdote lo han grabado y denunciado a través de las redes sociales.

Aseguran que el hombre, camina por las calles mientras canta coros, da bendiciones y lanza lo que, según él, es agua bendita; del sujeto, también dicen que hasta se ha atrevido en nombre de la Iglesia a hacer supuestas gestiones para viviendas y por ello estaría cobrando.

Al hombre se le ve andando a pie, con la indumentaria de un sacerdote, acompañado de un supuesto monaguillo y detrás de ellos un carro que carga la imagen de un santo decorado, algunas veces con flores.

Una ciudadana que lo vio, tuvo la valentía de grabarlo y al percatarse de ello, el supuesto sacerdote solo se ocultó en una casa; en la grabación se alcanza a escuchar que ella dice, «lo estoy grabando porque lo voy a llevar a la Arquidiócesis de Medellín, descarado» y alguien le responde «cállese la jeta».

De manera extraoficial, ya está confirmado que el sujeto no es sacerdote católico y no pertenece a la Arquidiócesis de Medellín por los que las autoridades, hacen un llamado a la ciudadanía a estar alertas y no dejarse estafar.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, la Arquidiócesis de Medellín no había hecho un pronunciamiento oficial sobre los hechos.

