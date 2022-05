obispo venezolano auxiliar de Roma

1405987

El Papa Francisco nombró a tres nuevos obispos auxiliares para la diócesis de Roma. Uno de ellos es el sacerdote venezolano Riccardo Lamba, del clero de Roma, actualmente párroco en la iglesia de San Ponziano, a quien le asignó la sede titular de Medeli.

Lamba nació en Caracas el 30 de noviembre de 1956 y regresó desde muy joven con su familia a Italia en 1965. Es licenciado en medicina y tiene una licenciatura en psicología, además se dedicó a la pastoral vocacional por un largo tiempo.

La designación de Lamba se suma a la escogencia de otro venezolano en el gobierno de la Iglesia desde que asumió el pontificado el argentino Francisco. En agosto de 2018 el Papa Francisco designó a monseñor Edgar Peña Parra, también familia de los arzobispos venezolanos Mariano Parra León y Mariano Parra Sandoval, como sustituto para asuntos generales de la cancillería del Vaticano, el tercer cargo más importante después del Papa y la misma Secretaria de Estado, que ocupa desde 2013 el cardenal Pietro Parolín, quien fue nuncio en Venezuela y decano del cuerpo diplomático en el gobierno de Hugo Chávez.

Su estadía en Italia

Estando en Italia fue ordenado sacerdote para la diócesis de Roma el 6 de mayo de 1989, donde fue asistente del Seminario Mayor Pontificio hasta 1991, y luego asistente espiritual hasta el 2000.

Estudios y responsabilidades como sacerdote

También se desempeñó como ayudante de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica del Sagrado Corazón entre 1991 y 2000. Luego fue llamado a dirigir tres parroquias: Sant’Anselmo alla Cecchignola (2000-2002), Gesù Divino Lavoratore (2002-2018 ) y San Ponziano, en la que se mantuvo desde 2018 hasta la actualidad.

«Fui sacerdote, ahora me piden ser obispo, entrar en una nueva realidad. En mi vida nunca he pedido nada, pero tampoco he rechazado nada. Confío en la gracia de Dios y en la comunión entre nosotros», expresó Lamba, citado por Romasette, el portal de la diócesis de Roma.

Designación de la diócesis de Roma

La diócesis de Roma tiene varias particularidades, la más visible es que el Colegio Cadenalicio escoge a su obispo, en este caso el papa. No se elige Papa, se elige al obispo de Roma que en consecuencia será el Papa.

El Papa, como obispo, delegada a un cardenal como Vicario General de la Diócesis de Roma y para una mejor atención pastoral designa los respectivos obispos auxiliares.

Otro venezolano que junto a Peña Parra y Lamba son parte del gobierno Vaticano, es el provincial de orden a la que pertenece el pontífice Francisco, el jesuita Arturo Sosa, elegido en octubre de 2016. Esta figura es conocida en el ámbito eclesiástico como ¨el papa negro¨, por el color de su sotana y el nivel de decisión que ejerce en la Curia Romana.

Durante el pontificado de san Juan Pablo II jugó un papel preponderante dentro de la Curia Romana y el gobierno civil de Roma por 25 ael venezolano Rosalio Cardenal Castillo Lara, quien junto a Joseph Ratziger se convirtieron en el eje del tercer pontificado más largo de la historia de la iglesia.

Mairen Dona LópezVista_3

