▷ Rafael Simón Jiménez: Colombia tiene el drama de decidir entre populismo de izquierda y populismo de derecha #1Jun

El sistema político colombiano tiene un desgaste y se encuentra en fase terminal. El bipartidismo de conservadores y liberales que dominó la escena durante doscientos años y luego el uribismo, que ha sido el factor fundamental de los últimos años, han llegado a su final.

Tal es la apreciación del doctor Rafael Simón Jiménez, exparlamentario, exrector del Consejo Nacional Electoral, historiador y analista político. La tragedia de Colombia es el dilema que se va a presentar de cara al 19 de junio: populismo de izquierda versus populismo de derecha.

El agotamiento de las fórmulas tradicionales ha ayudado al pueblo colombiano a buscar en este tipo de personajes, la salida a la crisis profunda que vive ese país, sobre todo deslegitimación y cuestionamiento a los políticos tradicionales.

Eso explica el fenómeno Gustavo Petro, que es el más consistente, porque se ha venido fraguando con el tiempo, ya que esta es la tercera vez que se ha presentado como candidato presidencial. Además, ha sido alcalde de Bogotá.

Y el caso del ingeniero Rodolfo Hernández es un auténtico fenómeno político. De esos fenómenos políticos que se ven cada vez más frecuentes en América Latina como consecuencia, precisamente, del repudio de la gente a las fórmulas tradicionales y que buscan en lo no convencional una aparente solución a los problemas.

A Rodolfo Hernández yo no lo compararía con Pedro Castillo (presidente del Perú) ni con Bukele (presidente de El Salvador), pero son personajes que se parecen bastante y que, aparentemente, han salido del mundo de la antipolítica y utilizan mucho las redes sociales.

Acabo de leer un libro de Moisés Naim, que se llama La venganza de los poderosos, en el cual el autor dice que hay tres factores que han llevado a esta serie de personajes, a veces insólitos, a ser factores decisivos en la política de sus países y alcanzar la presidencia. Uno es la polarización política, la cual ha sido muy marcada en Colombia. Otro es el populismo, que es la oferta engañosa de cosas milagrosas, que luego no se cumplen. Y el tercero, la postverdad; es decir, la utilización sistemática de la mentira con el ánimo de influir en la opinión pública.

Al respecto puedo referirme a un detalle de Rodolfo Hernández. En su carrera hacia la presidencia su mensaje fundamental ha sido luchar contra la corrupción de los gobernantes y por cierto, durante la campaña, le recordó Federico Gutiérrez que el único candidato que estaba enjuiciado por hechos de corrupción en la fiscalía era precisamente Rodolfo Hernández.

Hay que fijarse en la contradición: el único candidato acusado de corrupción es Rodolfo Hernández y es el que levanta el mensaje anticorrupción. Claro, todo eso se plantea en países que están cansados, obstinados, que ya no aguantan más el predominio de las fórmulas políticas tradicionales.

Entonces, ¿qué va a pasar?

El doctor Jiménez responde que el 19 de junio en cuanto a la segunda vuelta es incierto. La suma de Hernandez (casi 6 millones de votos) y de Gutiérrez (cinco millones de votos) que dan 51 por ciento para el primero, sobre la de Petro (8 millones y medio) del 40 por ciento, puede variar, crecer o disminuir. Todo va a depender de las estrategias políticas que se utilicen en estas tres semanas que van corriendo.

Yo no veo otra cosa porque Hernández ha evadido continuamente el debate, porque él nunca ha querido debatir. Sus ideas son equivocadas. Yo creo que las ha ido construyendo sobre la marcha. Tiene, por supuesto, asesores, pero carece de consistencia para el debate político.

Petro, a quien no me gusta para nada, es mucho más formado y creo que es el candidato que ha dado mejores aportes en términos de ideas para la gobernabilidad de Colombia. Que tú las compartas o no, que se esconde el comunismo detrás de él, esa es otra cosa. Pero, ha demostrado que tiene conciencia de los problemas del país y los ha expuesto con contundencia.

Rodolfo Hernández no ha definido, prácticamente, ningún tema y lo que ha hecho es cuestionar el sistema político, a los partidos, a los dirigentes y hablar de una y otra cosa, sin dar mayores detalles y sin conocimiento de los problemas y eventuales soluciones.

Lo que va a pasar lo coloco yo en el término de lo imponderable, sostiene el doctor Jiménez. Pareciera que Rodolfo Hernández tiene una ventaja porque ha venido creciendo desproporcionadamente en las últimas tres semanas al punto que hace tres meses su candidatura estaba entre el 3 y el 4 por ciento.

Su candidatura era irrelevante. Ni siquiera se conocía en toda Colombia. Y ahora ha llegado a la clasificación para la segunda vuelta, haciendo lo que dicen los españoles, un sorpazo, poniéndose por encima del mismo Gutiérrez, que aparecía como el candidato lógico a competir.

Cuando se le pregunta al doctor Jiménez que podría ocurrir con las relaciones entre Colombia y Venezuela, manifiesta que ha leído un tuíter de Rodolfo Hernández, quien va cambiando de opiniones diariamente y posiblemente de acuerdo a lo que le aconsejan sus asesores. Ha dicho que va a restablecer completamente las relaciones con nuestro país, incluyendo el intercambio comercial y el paso de personas.

Pero, primero dijo que él estaba dispuesto a restablecer las relaciones consulares para la protección de la inmensa colonia de más de tres millones de colombianos, que se encontraban aquí, en Venezuela. Y hoy anuncia que está de acuerdo con restablecer las relaciones diplomáticas. Dos países hermanos, que comparten una extensa frontera de 2.800 kilómetros y que, además, es una frontera viva con zonas concurbanas como el eje Cúcuta, San Antonio y Ureña, no pueden estar aislados.

La política del presidente de Colombia, inspirado por Uribe, es absurda que la pagan los pueblos. Tú te imaginas lo que es dejar desprotegidos a más de tres millones de colombianos que viven en Venezuela e impedir el tránsito y el comercio internacional, que es útil tanto para Colombia como para Venezuela, es una política totalmente absurda. Creo que cualquiera de los dos candidatos que gane las elecciones va a avanzar en el restablecimiento de unas relaciones plenas con Venezuela.