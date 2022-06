Conozca los planes de Cantv ABA Ultra

La compañía telefónica estatal, CANTV, arrancó un plan de modernización que incluye la instalación del servicio ABA Ultra, con planes que van desde los 8,99 dólares hasta los 99,99 dólares, de acuerdo a la velocidad de internet que el cliente solicite.

Plan de 15/06 Mbps US$ 8.99

Plan de 60/30 Mbps US$ 24.99

Plan 100/50 Mbps US$ 34.99

Plan 300/150 Mbps US$ 99.99

La empresa aclara en su publicidad que, los precios expresados en dólares serán facturados en bolívares, de acuerdo a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

La factura será emitida mensualmente, desde el momento en que el cliente comience a utilizar el servicio. El saldo puede ser consultado en la página web Cantv.com.ve.

A su vez, la afiliación y el pago de Aba Ultra podrá realizarse por la banca en línea.

