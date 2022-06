¡Entérate! Jennifer Aniston cuenta cómo afrontó el final de Friends

Jennifer Aniston habla de cómo afrontó el final de la exitosa comedia Friends en 2004, tras 10 temporadas. Estrenada en 1994, la apreciada serie cómica seguía a un grupo de amigos en su vida cotidiana en la ciudad de Nueva York. Los seis protagonistas de Friends vivieron los altibajos de sus veinte y treinta años antes de llegar a un emotivo final en 2004, habiéndose consolidado como una de las comedias más populares de todos los tiempos. En la era del streaming, la audiencia de Friends no ha dejado de crecer en los años transcurridos desde la emisión de su último episodio.

Friends vio cómo sus principales estrellas –David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Aniston– se lanzaban a la fama, y la carrera de cada uno de ellos ha seguido floreciendo durante las últimas dos décadas. Después de que cada una de sus estrellas se convirtiera en un nombre familiar, y de que se produjeran diversos cameos estelares a lo largo de los años, muchos se alegraron de que el elenco principal volviera para una esperada reunión. Presentado por James Corden, el especial de HBO Max permitió a las seis estrellas recordar su tiempo de rodaje de Friends y volver a visitar algunos de los platós que frecuentaron a lo largo de la impresionante serie.

Ahora, en una reciente entrevista con The Ellen Show, Aniston habla sobre cómo afrontó el final de Friends. La estrella, que interpretaba a Rachel Green, habla de cómo el final de la serie coincidió con su divorcio, y de cómo fue a terapia poco después. Aniston bromea diciendo que, tras el final de Friends, «se inclinó hacia el final», haciendo un guiño a su papel en La ruptura, y revela cómo lo vio todo como una oportunidad para empezar de nuevo. Mira la cita completa de Aniston a continuación:

«Bueno, el final de Friends, bueno, ya sabes, me divorcié y fui a terapia. Oh, y luego hice una película llamada The Break-up. Me incliné hacia el final. Yo sólo estaba como, ¿sabes qué chicos, vamos a poner esto … vamos a hacer esto un capítulo completamente nuevo. Terminemos todo. Terminemos todo y empecemos de nuevo. Y quiero decir, funcionó muy bien».

Durante el especial de HBO Max de la reunión de Friends del año pasado, Aniston habló con mucho cariño de su época de rodaje de la comedia, en la que los seis miembros principales del reparto han mantenido su amistad en la vida real desde que el final de la serie les llevó a tomar caminos distintos. Desde su paso por Friends, Aniston ha protagonizado varios proyectos destacados, como Horrible Bosses, We’re The Millers y Just Go With It. Más recientemente, Aniston ha protagonizado, junto a Reese Witherspoon, la exitosa serie de Apple TV, The Morning Show, cuya tercera temporada está prevista para finales de este año.

Aunque Aniston puede haber pasado por algunos baches en el camino tras el final de Friends, como dice la propia estrella, al final todo le ha salido bien. Aniston ya dijo que volver a visitar el plató de Friends le traía algunos recuerdos duros sobre lo que pasaba en su vida personal durante los periodos de rodaje, pero es agradable saber que ahora puede reflexionar sobre ello con una perspectiva más alegre. Como Aniston sigue brillando como uno de los nombres más prominentes de Hollywood, los fans sin duda estarán emocionados de ver lo que sigue para la estrella.

También Lee: Jurado del caso entre Depp y Heard reanuda deliberaciones este martes