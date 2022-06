Mayoría de adultos mayores en Nueva Esparta están en pobreza extrema

Los adultos mayores en Nueva Esparta salieron a protestar en la plaza Bolívar de Porlamar para conmemorar su día.

El presidente de Fetraesparta, Luis Castro resaltó que la mayoría de esta población viven en pobreza extrema en las islas de Coche y Margarita.

«El 80% de la población está en pobreza crítica. El 70% no tiene para costear el costo de la canasta alimentaria que sobrepasa los 500$. Creen que con 130 bolívares al mes podemos comer y comprar medicinas los adultos mayores. Quieren matarnos y no van a poder».

Asimismo, hizo un llamado a la juventud neoespartana que no se incorporaron a la lucha de los adultos mayores, que en los países donde no se respeta a los abuelos, ellos no tienen futuro.

Reclaman los derechos laborales, el derecho a la vida y a un salario digno para la manutención contemplada en la Constitución de Venezuela.

Por su parte, Vicente Castañeda, docente jubilado del Ministerio de Educación, resaltó el trato indigno del ejecutivo nacional con los docentes y con las personas de la tercera edad.

Explicó que un salario mínimo de 130 bolívares, con un dólar que sobrepaso la barrera de los 5 bolívares. Es decir, una persona jubilada queda por debajo de un dólar diario.

«Es imposible subsanar los problemas de alimentación y mucho menos el de la salud”.

Los pensionados afirman que se mantendrán en las calles las veces que sean necesarias, ya que es la única forma de hacer presión.

