México | Revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol ya tendría posible fecha

El segundo episodio entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol ya tendría fecha tentativa, pues Eddie Hearn, promotor de boxeo, reveló cuándo se podría dar

Uno de los tiros más esperados por la afición parece que empieza a tomar forma, ya que Eddie Hearn, promotor de boxeo, adelantó la que sería la fecha tentativa para la revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol, misma que promete ser explosiva.

Canelo Álvarez lo dejó todo sobre el ring a inicios de mayo pero pese al esfuerzo cayó por decisión unánime ante el ruso Dmitry Bivol, por lo que se habló de que volverían a subir al cuadrilátero muy pronto y ahora se sabe cuándo podría darse.

La fecha de la revancha entre Canelo Álvarez y Dmitry Bivol

Eddie Hearn, quien es muy allegado a Canelo Álvarez, reveló a ‘DAZN’ que ya se habría dado el contacto entre el equipo del mexicano y el ruso, donde todos estarían de acuerdo en que la pelea se dé en 2023.

“Nos sentamos con Dmitry Bivol y su equipo y dijimos: ‘Mira, vas a defender tu campeonato mundial casi al mismo tiempo, en septiembre (cuando peleará ante GGG), y luego está la revancha para Canelo Álvarez en mayo’. Con Saúl no hay problema porque no hay forma que no acepte esa pelea, él quiere la venganza”, dijo Hearn.

En este sentido la pelea entre Saúl Álvarez y Dmitry Bivol podría darse el próximo 6 de mayo de 2023, que es sábado, ya que la fecha caería en la conmemoración del 5 del mismo mes, fecha que es una de las favoritas del campeón mexicano.

El acuerdo para pactar esta pelea en apariencia iría por muy buen camino, ya que Eddie Hearn confesó que los dos rivales más importantes en este momento para Saúl son Dmitry Bivol y Gennady Golovkin, con quien peleará en septiembre próximo.

“Son las dos peleas más importantes en el mundo del boxeo que pueden darse en este momento, la tercera con Golovkin y la revancha con Bivol, con quien desafortunadamente perdimos, pero con eso no quiere decir que no lo intente nuevamente, soy alguien muy perseverante y me encantan los retos”, sentenció el promotor.