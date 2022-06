Perú | Presidente Castillo entra en pánico

Defensa legal teme que fiscalía pida levantar secreto bancario y se intercepten sus comunicaciones

La defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo, teme que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, solicite el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del mandatario y de sus familiares más cercanos, así como le realicen espionaje telefónico con orden judicial

El abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, aseguró que la decisión de investigar a su defendido desde la Fiscalía de la Nación vulnera la Constitución y es un “hostigamiento” contra la labor que debe cumplir como presidente de la República.

Pachas aseguró que las leyes en el Perú, América Latina y otros países en Europa, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideran un blindaje a la figura presidencial porque este alto dignatario debe dirigir un país.

“No se le pueden dictar medidas coercitivas, ‘chuponear’, hacer intervenciones telefónicas. El presidente debe trabajar y se le está haciendo un hostigamiento por parte de la fiscalía y esa interpretación no está de acuerdo a la ley y el marco jurídico”, indicó.

En esa línea, el abogado de Castillo Terrones calificó como un “absurdo” que se pretenda iniciar investigaciones preliminares contra el mandatario porque la naturaleza de su trabajo puede requerir información reservada o salir del país.

“Es tan absurdo como que al presidente de la República se le pueda poner agente encubierto, se puede poner levantamiento del secreto de comunicaciones. El presidente por su trabajo, por su función, tiene que dirigir un país, una Nación y tiene información clasificada en la que tiene que asumir compromisos y llamar a ministros”, aseveró.

Eduardo Pachas indicó que Pablo Sánchez está yendo en contra del texto del artículo 117 de la Constitución porque ninguno de los presuntos delitos de la investigación están considerados ahí. Por esto, dijo que esperan haya una investigación respetando el debido proceso.

“(Que no responda) al capricho de videos o audios […] Que haga una investigación de acuerdo al marco constitucional y a la ley, no por unas presiones porque ya ha habido presiones por congresistas que si no denunciaba, iba a ponerle denuncia constitucional”, exigió el abogado del mandatario.

Según información alcanzadas por las fiscales Luz Taquire y Karla Zercenarro al Fiscal de la Nación y audios difundido, el mandatario habría recibido medio millón de soles de parte de Juan Silva para ser ministro de Transportes, ello se respaldaría en colaboradores eficaces, quienes confirmaron que Castillo es líder de una organización que repartió obras públicas a cambio de dinero ilícito.