Protege tu WhatsApp ante las llamadas de fraude

Una de las situaciones más comunes en el mundo de las comunicaciones digitales son los hackeos. Los hackers utilizan tácticas diferentes y cada vez más cautelosas para obtener lo que quieren, por eso debes proteger tu información personal contra cualquier tipo de fraude. Aquí te explicamos cómo.

¿Qué es el hackeo?

El hackeo es el uso de conocimientos tecnológicos para superar algún obstáculo o problemática, sin embargo, estos conocimientos pueden utilizarse de maneras ilícitas que afectan la seguridad e información ajena como un tipo de fraude.

Técnicamente, un hacker informático es un programador habilidoso y especializado en la cultura de los ordenadores y el software, pero allá afuera, las personas suelen definirlo como alguien que accede a equipos y redes infringiendo sus medidas de seguridad.

Existen tres tipos de hackers

Hackers de sombrero negro: son aquellos que rompen los sistemas de seguridad digital para así obtener acceso a un equipo o una red.

Por el contrario, los hackers de sombrero blanco, utilizan esas mismas habilidades para ayudar a las empresas a cuidar sus defensas digitales.

Los hackers de sombrero gris, por último, también utilizan sus habilidades para el bien, pero sin pedir permiso, casi como una clase de “Robin Hood” digital.

¿Qué sucede con los hackeos de WhatsApp?

Estos recientes hackeos de WhatsApp se tratan básicamente de un fraude que puede afectar a cualquier usuario de la aplicación. La alerta fue emitida por especialistas en tecnología de la empresa CloudSEK, quienes detectaron este nuevo método de fraude.

Fue Rahul Sasi, fundador y CEO de la empresa que se enfoca en amenazas cibernéticas, quien indicó que esta estafa funciona mediante una llamada telefónica; también comentó que “El método funciona a nivel mundial porque cada país y proveedor de servicios tiene un número de solicitud de servicio idéntico”.

¿Cómo se lleva a cabo el hackeo?

Las víctimas reciben una llamada telefónica de los hackers en la que se les pide que marquen a números de teléfono que empiezan con 67 o 405. Cuando la llamada concluye, los usuarios son desconectados de sus cuentas de WhatsApp, de manera que los hackers tienen el control total de las mismas en tan solo unos segundos.

El hacker accede a la cuenta y solicita dinero a los contactos de la víctima antes de que el dueño de la cuenta se entere de que perdió el acceso a su WhatsApp.

¿Cómo evitar ser víctima de este hackeo en WhatsApp?

En primera instancia, lo mejor y más lógico sería no obedecer a la llamada. Hay que recordar que este tipo de acciones no suelen ser solicitadas por empresas como WhatsApp. Lo más importante es activar la verificación en dos pasos, pues de esta forma los hackers no tendrán la información necesaria para acceder a tu cuenta.

La verificación en dos pasos es una excelente opción de protección adicional a tu cuenta, disponible en la mayoría de las redes sociales. En el caso de WhatsApp, se trata de un pin de 6 dígitos que deberás recordar perfectamente y se activa de la siguiente manera:

Accede a la sección de ‘Ajustes’ en WhatsApp .

. Pulsa la opción de ‘Cuenta’.

Estando ahí, selecciona ‘Verificación en dos pasos’.

Da clic en ‘Activar’.

Ingresa un pin de 6 dígitos y confírmalo.

Proporciona una dirección de correo electrónico a la que puedas acceder; aunque puedes omitir esta parte, te ayudaría a proteger aún más tu cuenta.

Finalmente, pulsa en ‘Siguiente’, confirma la dirección de correo electrónico y guarda los cambios.

Como pudiste darte cuenta, podrás mantenerte lejos de esta clase de hackeos si mantienes tu cuenta protegida. ¿Ya activaste la verificación en dos pasos en todas tus redes sociales? Corre a hacerlo siguiendo nuestro tutorial.