¡Última hora! Johnny Depp ganó el juicio por difamación contra Amber Heard

Los siete miembros del jurado popular han sentenciado que la actriz Amber Heard difamó a su exmarido el actor Johnny Depp con su artículo de The Washington Post en que se presentaba como víctima de maltrato. Depp también la difamó a ella, pero en solo una de las tres afirmaciones que se juzgaban, pronunciada por su abogado. Es una gran victoria para el actor. Heard deberá pagarle 15 millones de dólares (14 millones de euros, al cambio actual) y él, dos millones a ella (alrededor de 1,88 millones de euros).

Amber Heard ha estado presente en la sala, cabizbaja, mientras el tribunal la declaraba responsable de difamación. A Johnny Depp le han fotografiado estos días cantando sobre un escenario en los conciertos del cantante Jeff Beck en Sheffield y en Londres, en Inglaterra. La sentencia no ha esperado por él.

La actriz tendrá que pagar 15 millones al actor (10 millones por indemnización compensatoria y 5 por punitiva) y este, 2 millones a la actriz, los 2 por indemnización compensatoria y cero por daños punitivos.

La lectura del fallo se ha retrasado porque el jurado había rellenado mal el formulario para la sentencia. La jueza Penny Azcarate les ha señalado que si consideraban que había habido difamación tenían que fijar la cuantía de la indemnización. Eso daba una pista sobre el fallo: había difamación, pero no se sabía de quién. Al final era de los dos, aunque en diferente grado.

Heard ha asumido claramente que ha sido la perdedora: “La decepción que siento hoy está más allá de las palabras”, ha señalado en un comunicado. “Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exmarido”. Heard continuó: “Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que hablaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace daño a la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

El jurado ha señalado que las tres afirmaciones de Amber Heard que estaban sometidas a juicio fueron difamación:

—”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”.

—”Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”.

—”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”.

Esta es la afirmación de Depp —en realidad del que era su abogado, Adam Waldman, que Heard considera que pronunció en nombre del actor— considerada difamatoria:

—”Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

Sin embargo, las afirmaciones del abogado de Depp en que hablaba del supuesto maltrato como un bulo o un engaño y se refería a las palabras de Heard como de “falsas acusaciones” no son consideradas ni falsas ni difamatorias. No hay un relato de hechos, pero la conclusión del jurado a través de esas afirmaciones es evidente: no hubo maltrato ni violación y Heard se inventó un bulo.

El jurado empezó sus deliberaciones el pasado viernes. Al abandonar las sesiones, en especial los fines de semana, la jueza Penney Azcarate les advertía de que no podían hablar del caso con nadie, ni familiares y amigos, ni tampoco podían seguir las noticias, opiniones y comentarios que se han venido multiplicando en prensa, radio, televisión y redes sociales.

El juicio se ha extendido a lo largo de mes y medio de sesiones maratonianas en el juzgado de Fairfax (Virginia), la localidad donde tiene sus rotativas The Washington Post, el periódico donde se publicó el artículo que dio origen a todo el proceso. Depp presentó una demanda en la que pedía 50 millones de dólares (unos 47 millones de euros, al cambio actual) de indemnización. Por su parte, Amber Heard contraatacó y presentó otra demanda en la que reclamaba 100 millones de dólares a Depp, aunque su abogada ha admitido que esa cifra no era realista y que lo que querían era lanzar un mensaje.

El juicio, retransmitido en directo por numerosos medios en Estados Unidos, ha generado una gran expectación. El público podía acudir a la sala donde se celebraban las vistas, pero solo había capacidad para unas 100 personas. Las colas han sido cada vez mayores y en la última semana de juicio mucha gente se quedaba a dormir en la puerta del juzgado para asegurarse su plaza.

Las sesiones han desnudado ante el mundo la intimidad de la pareja de estrellas de Hollywood en una relación envenenada. La dos versiones de la misma historia presentadas al jurado eran completamente opuestas.

Campaña contra Heard en las redes

Entre el público que acudía al exterior del juzgado, el apoyo a Johnny Depp era predominante. Algunos de sus seguidores se disfrazaban de piratas y le jaleaban a la entrada y a la salida. Amber Heard ha tenido mucho menos apoyo, ha sido abucheada en ocasiones y ha sido víctima de acoso en las redes sociales, con etiquetas humillantes y mensajes negativos constantes, según se encargó de poner de manifiesto un perito contratado por la defensa de la propia actriz.

“Las cosas más íntimas, vergonzosas y profundamente humillantes a las que he sobrevivido se utilizan contra mí todos los días, una y otra vez. Es una tortura. Estoy sufriendo mucho emocionalmente. Tengo un bebé. Quiero seguir adelante. Quiero que Johnny siga adelante también. Quiero que me deje en paz”, dijo la actriz en una sesión del juicio. Seguir adelante era también lo que reclamaba la defensa del actor: “Les pedimos que le devuelvan su vida diciéndole al mundo que el señor Depp no era el maltratador, sino que lo era la señora Heard y que la hagan responsable de su mentira”, dijo su abogada Camille Vasquez, cuyos argumentos y presentación el caso han convencido al jurado.

En la jornada de conclusiones, los abogados de Johnny Depp plantearon al jurado decidir sobre la credibilidad en general del actor y la actriz. Reclamaban un análisis de conjunto, que concluyeran que Heard era la verdadera maltratadora que había “representado el papel de su vida” mintiendo sobre los abusos.

Los abogados de Heard, por su parte, apelaron a la libertad de expresión consagrada en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Su argumento fue que incluso aunque el jurado considerara que el relato de agresiones sexuales, de violación y de maltrato físico no era real, bastaría un abuso psicológico o financiero para dar por ganadora a Heard por su derecho a la libertad de expresión.

Las seis frases sometidas a juicio La demanda cruzada por difamación se centraba en estas seis afirmaciones, sobre las que se ha pronunciado el jurado, tres de Amber Heard que Johnny Depp consideraba difamatorias y tres de un antiguo abogado de Depp, que la actriz consideraba que hablaba en nombre de su cliente y de forma difamatoria. El jurado considera que las tres afirmaciones de Heard eran difamatorias y que solo la segunda del abogado de Depp lo era. Afirmaciones de Amber Heard en un artículo publicado por su exmujer en The Washington Post el 18 de diciembre de 2018: —”Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar”. —“Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan”. —”Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos”. Afirmaciones de Adam Waldman, abogado de Johnny Depp: —“Amber Heard y sus amigos en los medios de comunicación utilizan las falsas acusaciones de violencia sexual como una espada y como un escudo, dependiendo de sus necesidades. Han seleccionado algunos de sus ‘hechos’ de violencia sexual como la espada, lanzándola al público y al señor Depp”. (The Daily Mail, 8 de abril de 2020). —“Simplemente, esto fue una emboscada, un engaño. Le tendieron una trampa al señor Depp llamando a la policía, pero el primer intento no dio resultado. Los agentes acudieron a los áticos, los registraron y entrevistaron a fondo, y se marcharon después de no ver ningún daño en la cara ni en la propiedad. Así que Amber y sus amigos derramaron un poco de vino y desordenaron el sitio, aclararon sus historias bajo la dirección de un abogado y un publicista, y luego hicieron una segunda llamada al 911″. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020). —“Hemos llegado al principio del fin del bulo de abusos lanzado por la señora Heard contra Johnny Depp”. (The Daily Mail, 27 de abril de 2020).

