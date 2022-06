David Smolansky, comisionado para la crisis de refugiados y migrantes venezolanos de la Organización de Estados Americano, respondió a la cantante colombiana Karol G quien habló de la posibilidad de presentarse en Venezuela.

En una publicación en Twitter, el opositor dejó un mensaje en el que habló de las condiciones actuales del país. «No, Karol G, Venezuela no se está arreglando. ¿Sabías que casi mil mujeres venezolanas huyen a tu país diariamente porque no tienen qué comer ni dónde dar a luz? También la dictadura las reprime, encarcela y tortura. Usa tu música para alzar su voz y visibilizarlas».

David Smolansky respondió a Karol G

Estas declaraciones del opositor se dan luego de que la colombiana dijera en un concierto en Chile que las cosas en el país parecen estar mejorando. Es por ello que no descarta pisar territorio venezolano para ofrecer algún concierto.

«Por allí escuche que las cosas se están arreglando un poquito; así que desde hoy mando un saludo y ojalá pueda ir y compartir con toda mi gente de Venezuela», dijo.

Algunos fanáticos se mostraron emocionados por la posibilidad de ver a la Bichota: «Qué no daría por verte en concierto reina, pero no, la cosa no se está arreglando», «Hasta Karol G se la creyó».

Sin embargo, en políticos como Smolansky ha generado inconformidad, ya que consideran que la crisis venezolana no ha cesado y debe seguir exponiéndose.