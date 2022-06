Aeropuerto de Maiquetía niega acceso a empleados y pasajeros de Rutaca por deuda

1406754

La Guaira.- Ángela Padilla llegó a las cuatro de la madrugada al terminal nacional del aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Llegó con su familia para tomar un vuelo que saldría a las siete de la mañana con destino a Maracaibo, capital del estado Zulia.

Cuando los funcionarios de seguridad le preguntaron cuál era su vuelo y aerolínea, para darle el acceso al terminal, ella les respondió que Rutaca. Ellos les le dijeron que tenían la orden de prohibir la entrada del personal y de pasajeros de la aerolínea por orden del Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Iaim).

“Esto ha sido una locura. Yo iba a tomar el vuelo temprano con mi papá y mi mamá, que son adultos mayores, uno de ellos en silla de ruedas. Tuvimos que estar danzando en las afueras del aeropuerto de Maiquetía hasta que les dio la gana a los funcionarios de dejarnos pasar”, relató Padilla, vía telefónica, a El Pitazo.

Lo vivido por Padilla lo enfrentaron más de 100 pasajeros. La situación se presentó porque la aerolínea Rutaca mantiene una deuda con el Iaim, y como medida de advertencia, el organismo decidió prohibir el ingreso del personal y de los 124 pasajeros que debían volar a Maracaibo y Punta Cana la mañana de este martes, 31 de mayo. Por lo tanto, suspendió por seis horas las operaciones de la aerolínea.

“Rutaca mantiene con el aeropuerto de Maiquetía una deuda por concepto de derechos aeroportuarios e incumple sus obligaciones legales. Estos derechos son el uso de pista, la permanencia de la aeronave en plataforma, el espacio que ocupa la aerolínea para hacer el chequeo, el derecho a la puerta de embarque y desembarque. Es decir un conjunto de derechos que no está pagando”, explicó a El Pitazo una fuente del aeropuerto de Maiquetía que solicitó no ser identificado.

Por las razones explicadas la directiva de Maiquetía decidió suspender las operaciones de forma transitoria, como una advertencia. “Debe ponerse al día, si no sus operaciones serán suspendidas”, añadió la fuente.

Otras personas observan el hecho con otro cristal. Para algunos afectados, la medida aplicada por el Iaim fue violatoria de sus derechos como pasajeros. “Suspender una aerolínea no puede ser una decisión sorpresa, porque los grandes afectados somos los pasajeros”, refirió Domingo Ramos, quien viajaba a Punta Cana.

Pasadas las 10:00 am se restituyeron las operaciones de la empresa Rutaca. El vuelo a Maracaibo, que debía salir a las 7:00 am, salió, finalmente, a las 11:00, cuatro horas después. Por su parte, el de Punta Cana, previsto para las 10:00 am, despegó de Maiquetía pasadas las horas del mediodía.

Empleados de Rutaca consultados por El Pitazo aseguraron desconocer la situación financiera o la deuda de la aerolínea con el Iaim, pero indicaron que la situación les preocupa por la inestabilidad laboral a la que los somete.

