Más detalles sobre la crisis de Shakira y Piqué

La crisis que parece vivir la pareja formada por Gerard Piqué y Shakira sigue viviendo capítulos. El Periódico de Cataluña ha publicado en exclusiva los motivos que han provocado esta crisis de la popular pareja.

Y es que, según el diario español, el defensa del FC Barcelona le ha sido infiel a Shakira. «La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar», asegura una de sus periodistas, a la vez que corrobora la noticia que este martes dio el periodista de El Periódico Emilio Pérez de Rozas: el capitán del Barça y la cantante colombiana atraviesan una crisis sentimental y él vuelve a vivir solo desde hace semanas en su antiguo piso de la calle Muntaner de Barcelona.

Laura Fa y Lorena Vázquez han sido las dos periodistas que han dado la exclusiva de la infidelidad del futbolista en el vídeopodcast ‘Mamarazzis’, que se emite cada miércoles en directo en las cuentas de Instagram y Facebook de este periódico. Las periodistas han dado más detalles de la aventura de Piqué: Shakira sería conocedora de la deslealtad y pondría cara y nombre a la tercera en discordia. «Por eso habría tomado la decisión de separarse», añade Fa, que ha citado en directo la información de sus fuentes: «Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado».

Según publican, Piqué no solo «pasa noches y días» en su piso de soltero, tal y como informó Pérez de Rozas. Vázquez y Fa han explicado los pormenores de su nueva rutina: «Está desatado» y «desbocado de fiesta», ha afirmado Laura Fa. En este sentido, las periodistas del corazón han explicado que frecuenta, junto con su compañero de equipo Riqui Puig, los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital catalana. Y en ambos sitios, «se le ha visto acompañado de otras mujeres».

«La palabra ‘desatado’ es la que nos ha llegado más», ha reiterado Fa, mientras que Vázquez ha detallado que a los amigos del futbolista les «parecía raro que se acostara tan tarde teniendo en cuenta que al día siguiente tenía entrenamiento». Fa ha puesto hora a las «muchísimas «salidas nocturnas»: se alargan «hasta las dos y las tres de la madrugada», precisa.

Shakira publicó a finales de abril el single ‘Te felicito’ con la colaboración de Rauw Alejandro. La letra de la canción es un repertorio de reproches, pero que nadie interpretó como un dardo al defensa del Barça. «Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebasó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda. «La letra es un despecho», afirma Fa.

Hay otros elementos a tener en cuenta y que demostrarían que la separación entre el futbolista y la cantante es un hecho. Por un lado, que Piqué ha desaparecido de las redes sociales de Shakira, que siempre solía compartir momentos junto a él, y viceversa. La última aparición fue en marzo. Por el otro, que la cantautora viajó a Ibiza dos veces en mayo acompañada de sus hijos, Milan y Sasha, pero sin su pareja. «En las imágenes se la veía triste», ha recordado Fa. Ahora ya se sabe el motivo.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora