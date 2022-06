▷ #VIDEO Ledezma: Meterse en ese circo electoral es hacerle el juego a Maduro #3Jun

El exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, criticó que la oposición en Venezuela haya decidido realizar unas elecciones primarias para elegir un candidato presidencial, mientras Nicolás Maduro sigue en el poder.

«Meterse en ese circo electoralista es hacerle el juego al dictador Maduro con su cuento de que Venezuela se está arreglando. ¿Y la investigación por crímenes en la Corte Penal internacional? ¿ Y las acusaciones por narcotráfico? ¿Y la catástrofe humanitaria que padece la gente?», cuestionó el dirigente político en el exilio.

En un video difundido en su cuenta en Twitter, también se pronunció sobre sus aspiraciones políticas, manifestando que aunque desea ser presidente de la República, en el país no hay condiciones para que se lleven a cabo elecciones libres.

«Si aspiro ser presidente de la Republica en algún momento, me he formado para eso y lo digo sin arrogancia, pero una cosa es la aspiración y otra los principios. Mi aspiración no es una ambición desmedida. ¿De qué elecciones van a hablar en un país que está controlado por una corporación criminal?, ¿Cómo pueden decir que van a hacer elecciones primarias con las maquinitas del CNE?», puntualizó.

Ledezma recordó que actualmente se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos en Venezuela y que estuvo detenido por razones políticas. «Me han inhabilitado, en Venezuela opinar es un delito», dijo.

En este sentido envió un mensaje a los factores democráticos del país. «Pongamos los pies sobre la tierra y sobre todo pongamos la cabeza en el corazón de los venezolanos y los tímpanos en el grito que está expresando el pueblo que pide una dirección política coherente. Mientras no resolvamos el drama de esa dirigencia opositora que baila al son que le toca Maduro vamos a tener tiranía para rato, pero yo tengo que fe que los venezolanos vamos a saber poner orden en ese desorden», concluyó.

El pronunciamiento de Ledezma surge en el contexto del anuncio del pasado 16 de mayo de 2022 de la Plataforma Unitaria, la cual dio a conocer que tras un proceso de debates y consultas, acordaron realizar elecciones primarias en el año 2023 para elegir un candidato presidencial.

Asimismo, los factores democráticos designaron a Omar Barboza como secretario ejecutivo de la Plataforma Unitaria “a los fines de coadyuvar al desarrollo armónico del debate y fortalecimiento de la unidad”.

