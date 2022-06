Ciclovía de Chacao aún no está lista: piden mejoras de seguridad

Entre los aspectos que deben mejorarse en la ciclovía de Chacao destacan ciertas zonas de cruce donde se requieren maniobras complicadas, así como la demarcación y separadores para que los autos no se monten en este canal. Especialistas y usuarios alertan sobre las correcciones necesarias para los casi 4.000 metros que contempla, más allá de la polémica por los 50 metros pintados de arcoiris, para los cuales «no tomaron en cuenta ninguna recomendación de seguridad»

La ciclovía de Chacao no es un proyecto nuevo. De hecho, data de la gestión de Irene Sáez. Pero recientemente tomó fuerza en la opinión pública tras ser pintada con los colores de la bandera Lgbti con la idea de fomentar el respeto y la inclusión de esta comunidad. Sin embargo, es un proyecto que aún se está gestando.

Únicamente se pintaron 50 metros de los casi 4.000 que mide la vialidad en alianza con la Embajada de los Países Bajos y esto bastó para que algunos habitantes, transeúntes y conductores de Chacao se quejaran no solo por la pintura, sino por lo que ellos dicen son fallas en la ciclovía del municipio.

«No es una ciclovía porque pintaron la raya y pusieron el dibujo de los ciclistas; no es una ciclovía porque pintaron la raya en la mitad del canal derecho y a veces del izquierdo de la vía. Entonces, para no pisar la ciclovía debo ir (con el carro) en la mitad de un canal y en la mitad del otro, o para no meterme en el otro canal, debo meterme en la ciclovía y es un peligro para los ciclistas y es un peligro para uno», opina Luisa Salomón, quien conduce a diario por el municipio Chacao.

Yo no puedo creer que estén discutiendo los colores de la ciclovía en lugar de discutir que la ciclovía está mal hecha y es un peligro.

Hoy casi chocamos tres carros porque detrás del San Ignacio la ciclovía se atraviesa EN DIAGONAL en plena vía y casi atropellan a unos runners. — Luisa Salomón (@LuuSalomon) May 20, 2022

A juicio de Salomón, la ciclovía «está mal planificada». También condena que los motorizados usen la ciclovía, igual los runners y que otros estacionen sus vehículos en esta y otras vías de Chacao. Se pregunta cómo hacen los ciclistas cuando van por una vía y desaparece la demarcación, «¿por dónde siguen circulando?».

Luisa Salomón enumera la falta de iluminación, la ausencia de fiscales de tránsito, de señalizaciones y barreras que separen la ciclovía de la calle para que esta funcione como debería.

Por medio de Twitter, también hubo quejas enfocadas en el diseño de la ciclovía, pero en esta red social abundan más las críticas homofóbicas.

y finalmente me llamó la atención que no solo se quejan en este cluster de los comentarios y los anteriores de la homofobia, sino que muchos opinan en este cluster naranja: Terriblemente mal diseñada y señalizada la ciclovía en Chacao. Luego haré otro hilo de bromas estos. — Ale Marcano 👨🏻‍💻 (@ale_remoto) May 26, 2022

Por su parte, Yesenia Sumoza, coordinadora general de Bicicultura Venezuela, aclara que lo que sucede con la ciclovía de Chacao es que el nuevo trazado «es de prueba, con carácter recreativo». Asegura que «no tomaron en cuenta ninguna recomendación de seguridad; en el sentido que cambiaron algunos trazados originales que no generaban conflictos y empezaron a generar unos trazados peligrosos con cambios de dirección repentinos».

La ciclovía de Chacao tiene originalmente 14 kilómetros previstos, pero actualmente «se hizo esta primera etapa de 3,8 kilómetros en conjunto con los grupos de ciclistas que hacen vida en el municipio y se hizo para ver el feedback que había con las personas», expone María Gabriela Silva, arquitecta, directora ejecutiva de gestión urbana de la Alcaldía de Chacao y encargada del diseño de la ruta.

Silva sostiene que en el país no existe cultura de usar la bicicleta como medio de transporte, sino como vehículo para hacer deporte; por lo que añade que desde la Alcaldía de Chacao desean «cambiar esa idiosincrasia porque además debemos cumplir con los objetivos de la ONU en cuanto a sostenibilidad, ciudades inteligentes y sustentables».

La arquitecta dice que esta primera etapa de la ciclovía va acompañada con un programa de educación vial coordinado a través del Instituto de Movilidad del municipio para personas de cualquier edad. Dice que para los niños se están dictando talleres gratuitos de formación vial con la policía del municipio y la brigada ciclista, totalmente gratuitos.

La ciclovía y sus canales

A juicio de la coordinadora general de Bicicultura Venezuela, la ciclovía de Chacao «en algunos tramos pone en peligro al usuario de la bicicleta». Detalla que más que una ciclovía esto es un ciclo canal porque está compartido para autos y bicis, y recalca que en este país es una mala idea porque «la gente no sabe que tiene que compartir la vialidad».

Su recomendación para quienes están a cargo del diseño de la ciclovía de Chacao es consultar técnicos y profesionales que piensen en la seguridad vial como punto de partida. Rehacer el trazado y segregar los puntos donde se generan más situaciones de conflicto entre peatones, conductores y ciclistas.

«Lo de Chacao no es una ciclovía, es un ciclocanal o canal compartido con una señalización horizontal; es decir, una raya que no le protege la vida a nadie y no le indica a un conductor que no puede pasar por ahí», insiste Yesenia Sumoza.

Al respecto, la arquitecta Silva aclara que «la ciclovía en nuestro caso no es una ciclovía de canal exclusivo, sino que es un canal compartido con los vehículos» y enfatiza que a eso debe sumarse que los conductores no respetan las señales de tránsito. Agrega que la idea es fomentar más el uso de la bicicleta, a fin de que las personas lo vean como una alternativa a un sistema de transporte.

Qué mejorar

María Gabriela Silva sostiene que en este momento están trabajando en los aspectos que se deben mejorar en la ciclovía para después comenzar con las demás etapas y trabajar en conjunto con los municipios Baruta y Sucre para que haya una conectividad entre estos ayuntamientos por medio de ciclovías.

Sin embargo, admite que entre las cosas que se deben mejorar destacan ciertas zonas de cruce donde se hacen un poco complicado y la demarcación. Asevera que están trabajando en esta materia junto con los ciclistas de la zona.

Bicicultura sugiere colocar semáforos para la ciclovía, estacionamientos que se combinen con el metro, hacer ciclovías en lugares cercanos a zonas de trabajo, de estudio y comercios; conectar todas las vías, colocar separadores para que los autos no se monten en esta, y reorganizarla de manera tal que cualquiera pueda hacer uso de ella de forma segura, incluyendo niños y adultos mayores.

En Chacao existen edificaciones que cuentan con estacionamiento para bicicletas como el Centro Comercial San Ignacio, varios comercios ubicados en Los Palos Grandes y La Castellana, la sede de la Alcaldía de Chacao y la plaza Isabel La Católica.

El llamado de la arquitecta María Gabriela Silva es a los transeúntes y a los conductores de vehículos a respetar la ciclovía como un canal compartido, que respeten a los ciclistas y, a estos últimos, a que usen la ciclovía en el sentido adecuado porque a veces lo hacen en contravía.

Día Mundial de la Bicicleta

El 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Bicicleta con el objetivo de promover el uso de este medio de transporte; ya que es «sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico que contribuye a la gestión ambiental y beneficia la salud», según la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se publicó el 12 de abril de 2018.

Para celebrar esta fecha, en la ciudad se han organizado varias rodadas desde este 3 de junio hasta el domingo 5. En Chacao se tiene previsto que comience a las 4:30 de la tarde de este viernes; actividad organizada en conjunto con la Embajada de Polonia y la Alcaldía de Chacao.

Por su parte, desde Bicicultura están convocando a una feria de bicicletas para el domingo 5 de junio en la avenida Río de Janeiro, entre Macaracuay y El Llanito, entre las 9:00 am y las 12:00 pm.

