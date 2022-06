La espera terminó y este viernes 03 de junio la venezolana Deyna Castellanos firmó con el Manchester City inglés, la delantera de la Vinotinto llegó de forma gratuita del Atlético de Madrid, se incorporará al nuevo club cuando finalice su contrato el próximo 01 de julio.

Nacida en Maracay, la atacante pasó sus años formativos en la Escuela de Fútbol Juan Arango en su país antes de trasladarse a los Estados Unidos en 2016 para llevar a cabo sus estudios universitarios, por lo que militó tres temporadas en Florida State Seminoles.

Castellanos en su pasantía por la NCAA de los Estados Unidos marcó 48 goles y 22 asistencias en 88 partidos, desempeño que la llevó hasta el Atlético de Madrid en España, equipo donde ha militado durante dos temporadas, disputando una Liga de Campeones y anotando un total de 26 goles y 12 asistencias en sus 71 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca.

La maracayera también llega a Inglaterra como una de las finalistas del premio FIFA Best Women’s Player of the Year en 2017.

Deyna fue clave en la conquista de la Supercopa de España 2020/21 y en ayudar al Atlético a conseguir la cuarta plaza en la presente edición de la Liga Iberdrola.

«Hola fans estoy muy contenta de estar con ustedes unos añitos, así que come City», dijo la internacional venezolana tras su firma con el conjunto ciudadano.