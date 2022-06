España | Kiko Hernández estalla al conocer el privilegio que tiene Lydia Lozano en ‘Sálvame’

En la tarde del pasado jueves, Kiko Hernández estalló contra la dirección de ‘Sálvame’ por el privilegio que tiene Lydia Lozano. El colaborador no ha podido contenerse y ha mostrado su disconformidad por la decisión del programa.

El ex concursante de ‘Gran Hermano’ señaló que estaba muy enfadado por la medida que el magazine había tomado a favor de la periodista. Cabe recordar que la tertuliana se fracturó el radio tras una caída en su domicilio hace un mes.

El programa de Mediaset le ha proporcionado a Lydia Lozano los servicios de maquillaje y peluquería de la cadena, algo a lo que no pueden optar el resto de colaboradores. «Vengo hoy cabreado, mosqueado e indignado. Llevamos como dos años de pandemia y estos dos años han cambiado muchas cosas, entre ellas, que aquí solo se maquilla a los presentadores de este programa», comienza explicando Kiko Hernández.

«A nosotros, nos dejan como venimos de casa o nos pagamos un maquillador, pero aquí todos somos iguales y todos llevamos trece años trabajando, todos hacemos lo mismo y trabajamos lo mismo. Lo que no puede ser, es que haya una persona que sí y ha tenido un percance en la mano», comenta el tertuliano.

«Ella hace su vida normal, sale, entra, coge su bolso, su maleta… Por venir con una muñequera ella sale estupenda y los demás no», asegura Kiko Hernández. En ese momento, el ex concursante de ‘Gran Hermano’ se dirigió a la cúpula de ‘Sálvame’ para pedir las mismas condiciones que su compañera.

«Pido justicia e igualdad, perdón Alberto, y luego me echaréis la bronca. Me pongo yo mañana una muñequera y voy directo a peluquería y maquillaje. Vamos a ver si somos todos iguales», dijo el colaborador. Tras varios cruces de acusaciones entre los dos colaboradores, el conflicto no ha llegado a más.