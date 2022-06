Javier Ceriani asegura que Chyno Miranda está internado en clínica para rehabilitación de drogas y psiquiatría

Según Javier Ceriani, la clínica dónde supuestamente se encuentra internado el cantante está resguardada por el gobierno de Nicolás Maduro

El programa de farándula Chisme No Like una vez más causó revuelo al hablar nuevamente sobre el estado de salud del cantante venezolano Chyno Miranda, resaltando en esta ocasión que su equipo logró llegar hasta la clínica dónde el cantante presuntamente está internado. Javier Ceriani resaltó que en esta clínica también estaba internado un sobrino de la primera dama Cilia Flores, sin embargo esto no está confirmado.

Cabe recordar que anteriormente una prima del cantante había sido acusada por Ceriani de haber secuestrado a Chyno el pasado mes de diciembre, desde entonces, ésta lo tendría prácticamente secuestrado en esta clínica y ella estaría disponiendo de su fortuna.

«Chyno Miranda está en la clínica de rehabilitación de drogas Tía Panchita… Enfermedades psiquiátricas y drogas pesadas» señaló Ceriani.

Seguido de esto, se mostró un vídeo dónde un comunicador del equipo de Chisme No Like grabó dentro de dicha clínica para indagar más sobre la situación del cantante. Sin embargo, un miembro de la clínica indicó que no se debe revelar la identidad de sus pacientes debido a que entre éstos hay personas muy importantes y reconocidas.

Se indicó que a cada paciente se les prohíbe el uso de celular y se les quita algunas de sus pertenencias, además, cuentan con una alta seguridad en el lugar. Por otra parte, Ceriani resaltó que el gobierno de Nicolás Maduro está costeando todos los tratamientos del cantante, por lo que no tendría ninguna necesidad de pedir dinero por medio de eventos benéficos como el concierto que se estará realizando en Miami.

A pesar de todo esto, es importante mencionar que Tía Panchita es la única clínica de rehabilitación privada del país, pues no le pertenece al gobierno. Hasta el momento, ninguno de los allegados al cantante se han pronunciado para aclarar estas nuevas declaraciones que se hicieron en el programa transmitido por Youtube.

¿Quién es Javier Ceriani?

Es de origen argentino, vive en Estados Unidos, a donde llegó para ser actor. Tiene 50 años de edad. En Miami trabaja para Estrella TV y conduce Chisme No Like junto a Elisa Beristain, el programa es totalmente sobre espectáculos.

