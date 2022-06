¿qué tan posible es? (Encuesta)

Algunos jóvenes venezolanos buscan aprender algún idioma que les permita desenvolverse de una mejor manera en varios aspectos de su vida. Sin embargo, consideran que los precios para poder adquirir los conocimientos en alguna academia o con un profesor particular, son algo cuesta arriba para su economía.

Desde Noticias Todos Ahora consultamos a distintos jóvenes cómo ven el estudio de idiomas, por su funcionalidad y rentabilidad, y, sobre todo, qué es lo que se les hace más difícil para dominar este aspecto.

Kelly Gómez, de 18 años de edad, dijo: «El mejor idioma para aprender en Venezuela es el inglés, pero aquí en Nueva Esparta es caro. Las academias cobran por mes hasta 100 dólares, es muy caro. Además de inglés, me gustaría estudiar italiano».

José Andrés Meneses, también habitante de Nueva Esparta, consideró que aprender otro idioma es un «plus» para cualquier profesión que quieras ejercer. «En una entrevista de trabajo se te hace muy útil, sobre todo el inglés, porque es prácticamente universal».

Añadió que no ha intentado adquirir estos conocimientos y que, además, no conoce los precios que deba pagar para estudiar otro idioma.

Desde el estado Lara, María Amaro declaró que no estudia ningún idioma en la actualidad, pero cree que el inglés es uno de los ideales. «Se habla en la mayoría de países», dijo. «Sí se puede pagar algunas academias, hay algunas que ofrecen paquetes, pero lo más importante es querer aprender».

Otro de los comentarios obtenidos por parte del equipo de Noticias Todos Ahora fue el de Simón Arreaza, de 20 años de edad, quien consideró desde el estado Bolívar que es rentable estudiar inglés, ya que puede generar frutos a futuro. «Hay empleadores que exigen el inglés en trabajos remotos y suelen tener mejores ofertas laborales, económicas y de oportunidades».

Aprender inglés y otros idiomas en Venezuela: ¿qué tan posible es?

María Vivas, de 21 años de edad, considera también comentó: «Es rentable estudiar un idioma, porque si ves de una manera futurista, todo lo que tenga que ver con un idioma, en el extranjero te va a ayudar. A mí me gustaría mudarme a otro país y necesito al menos una base».

«El que sabe inglés, puede participar en cualquier cosa, incluso en las oportunidades de trabajo, estudios, una persona que es bilingüe, siempre va a haber más».

Vivas, sin embargo, considera que en Venezuela no es accesible aprender debido a los costos. «Si quieres estudiar inglés en una buena academia, los costos son altos. Por lo menos en mi caso, a mí me gustaría estudiar con intercambio, pero no me parece accesible, al menos aquí en Venezuela, no».

José Alfredo Gamardo, de 20 años de edad y habitante del estado Sucre, dio su opinión al respeto: «Estudiar un idioma te ayuda a expandir tus oportunidades, no solo en lo laboral, sino también en el ámbito social y cultural».

Consideró que hay muchas herramientas y academias que ofrecen servicios a costos no tan elevados, lo que ayuda a tener más acceso al aprendizaje de idiomas.

Romain Caraballo, joven de 20 años del estado Táchira, cree que el inglés se ha convertido en una herramienta que suma a las personas. «Cuando tú comienzas a trabajar con multinacionales, empresas que pueden pagar mejor en Venezuela, uno de los requisitos fundamentales es hablar inglés. En Táchira solo hay cursos privados; las universidades no dotan esa capacidad completa para hablar inglés. Es necesario, pero no todo el mundo tiene para pagarlo», comentó.