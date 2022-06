▷ 1 muerto y 5 heridos en tiroteo registrado en Richmond, Estados Unidos #4Jun

Una persona falleció por un disparo y otras cinco sufrieron heridas de bala el viernes en un tiroteo cerca de Richmond, Estados Unidos, informaron las autoridades.

La policía del condado de Chesterfield respondió a avisos sobre disparos alrededor de las 21:38 horas en Chester, Virginia, señaló el departamento en un comunicado.

Cuando llegaron al sitio, los agentes descubrieron a un hombre con una herida de bala que falleció en el lugar de los hechos, agregó la nota. Otras cinco personas que recibieron disparos fueron trasladadas a hospitales locales o a otros centros médicos, añadieron las autoridades.

Dos personas más sufrieron heridas no relacionadas con las armas de fuego, apuntaron.

Las autoridades han abierto una investigación sobre el incidente.

Chester está a unos 24 kilómetros (15 millas) al sur de Richmond.

En los últimos días se ha registrado una serie de tiroteos en Estados Unidos, el más reciente ocurrido en un hospital de Tulsa, Oklahoma, donde un hombre armado que llevaba un rifle y una pistola mató a cuatro personas.

El tiroteo del miércoles en el campus del Sistema de Salud Saint Francis ocurrió la misma semana en que las familias en Uvalde, Texas, comenzaron a enterrar a los muertos del tiroteo escolar más mortífero en casi una década.

La reciente ola de violencia con armas de fuego en todo el país, incluido el asesinato de 19 niños y dos maestros en la escuela primaria Robb en Uvalde a manos de un hombre armado de 18 años que portaba un rifle semiautomático estilo AR, ha llevado a los líderes demócratas a ampliar su pide mayores restricciones sobre las armas, mientras que los republicanos enfatizan más seguridad en las escuelas.

La división refleja una división partidista que ha obstaculizado la acción en el Congreso y en muchos capitolios estatales sobre la mejor manera de responder a un número récord de muertes relacionadas con armas de fuego en los EEUU.

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre la masacre en Uvalde, afirmando:

“Cuando me convertí en presidente, esperaba no tener que pasar por esto otra vez”, compartió su dolor el mandatario norteamericano, añadiendo que “estoy harto y cansado de esto. Tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería. ¿por qué seguimos permitiendo que esto suceda?”, preguntó Biden.

En este pronunciamiento, Biden lanzó un mensaje a favor del control sobre la venta de armas de fuego y su uso señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa.

“Los fabricantes de armas han pasado dos décadas comercializando agresivamente las armas de asalto, que son las que mayores beneficios les reportan”, ha dicho, para añadir: “Por el amor de Dios, ¿Cuándo vamos a enfrentarnos al lobby de las armas?”.

