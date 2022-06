▷ Presidente de Uruguay: Maduro no está dispuesto a convocar elecciones libres en Venezuela #30May

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, aseguró el pasado viernes que Nicolás Maduro «no está dispuesto a convocar a elecciones libres» en Venezuela.

El mandatario comentó en una entrevista para la BBC de Londres, que el líder del régimen venezolano tampoco «está dispuesto a tener una democracia» en el país.

«Creo que Maduro no está dispuesto a convocar elecciones libres. No está dispuesto a tener una democracia en Venezuela», dijo.

Lacalle Pou también catalogó a Maduro de «dictador» y comentó que el mismo entró al Mercosur «porque nuestro gobierno anterior tenía fuertes relaciones con Hugo Chávez».

“Por supuesto. Lo es (…) No era lógico tener a Venezuela en el Mercosur, pero esa es otra historia», respondió el jefe mandatario uruguayo al ser consultado sobre Maduro.

En reiteradas oportunidades el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou ha mostrado su preocupación ante la situación no solo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, señaló Lacalle Pou en noviembre de 2021 durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).