Chile | Dirigenta de los profesores de Antofagasta llama a la CMDS a dialogar y cumplir compromisos con la educación

A pesar de la orden inmediata de reincorporación de la Presidenta del Sindicado de Profesores y Profesionales de la educación Ivette Gareca, entregada el pasado mes de mayo por el Juzgado del Trabajo, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta parece no rendirse en su búsqueda de posibles culpables, lo que la contraparte declaró como un “ataque directo, personal y una práctica antisindical”.

“Busca impactar la organización de los trabajadores y el funcionamiento del sindicato de profesores y profesoras al querer sacar a la cabeza de quien les preside” aseguró Ivette.

La dirigenta, ha sido una de las caras visibles en las pasadas movilizaciones en nuestra región, haciendo un llamado y visibilizando problemáticas en los establecimientos educacionales a nivel de infraestructura, alimentación para el estudiantado y falta de personal en los liceos.

Vía RRSS

Luego de casi un mes de movilizaciones y como resultado de ello, se le notificó desde el tribunal laboral de Antofagasta que la CMDS solicitaba poner fin a su relación laboral vigente utilizando el Desafuero Sindical como recurso para ello, la presidenta se refirió explicando que “Esto es un incumplimiento por parte de la corporación, ellos supuestamente se habían comprometido a que no existirían represalias y con la demanda de mi desafuero claramente las hay”.

No tan solo eso, la presidenta explica que también existen faltas en negociaciones que se habían acordado durante el paro en términos salariales, “No debería haber ningún tipo de descuento a ningún trabajador”, situación que recordemos fue denunciada vía redes sociales por parte del Colegio de Profesores en Antofagasta, tras la baja en los sueldos hacía los y las asistentes de la educación que participaron en la paralización.

Los puntos de quiebre parecen continuar y no tener una solución a corto plazo, y según como señala la presidenta Gareca “Aún estamos esperando la nómina de los trabajadores que pasarían a un contrato indefinido a partir del 16 de mayo, cosa que tampoco han enviado”, asegurando también que “los espacios de comunicación en las escuelas han estado muy lentos, junto a demoras en obras menores en las unidades educativas”.

Reintregación a sus competencias

Tras el proceso judicial, el recurso interpuesto por la CMDS y el falló a favor, manifestó que “De manera personal no me afecta, pero me gustaría entender por qué la CMDS tornó esta situación a un tema personal y no a una mirada al diálogo, si bien no me afecta anímicamente ya que tuve una buena red de apoyo, mi proceso como profesional si se ve afectado, ya que se me pueden cerrar puertas en futuros trabajos, al verme expuesta de esta injusta manera”.

A pesar de todo lo expresado, Ivette busca hacer un llamado al alcalde la ciudad, expresando que “Vea con claridad a quienes tiene en sus puestos de confianza, que sea gente que venga a resolver problemas y no que sumen más problemáticas de las que la corporación viene arrastrando tiempo atrás” sentenció.