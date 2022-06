Los ciclistas venezolanos exigen ser tomados en cuenta por las autoridades

1408619

Unos 200 ciclistas convocados por la Asamblea de Ciclistas de Caracas, rodaron por puntos estratégicos de la capital de Venezuela en el marco del Día Mundial de la Bicicleta, para exigir ser tomados en cuenta por el resto de ciudadanos y las autoridades para las políticas de movilidad en este medio de transporte.

«Estamos haciendo esta protesta para ser tomados en cuenta por el resto de la ciudad y las autoridades porque se han hecho ciclovías y se han tomado algunas medidas para la Ley del Ciclismo, las cuales no nos toman en cuenta a nosotros, porque nosotros la mayoría somos ciclistas urbanos (…) y se nos excluye como si la bicicleta fuera para hacer deportes», expresó Lisette González a Efe.

La ciclista agregó que buscan hacerse visibles en una ciudad que los «quiere devorar» porque está «contaminada de carros».

«Ese es el clásico de Caracas, una ciudad que está contaminada de gasolina y de carros», afirmó.

Asimismo, indicó que siempre ha estado expuesta en la ciudad al usar su bicicleta como medio de transporte.

«Siempre me veo expuesta usando la bicicleta como medio de transporte, siempre me veo agredida, como que si (en) la calle o la vía yo no tengo derecho solamente por usar una bicicleta como medio de transporte», apostilló.

La Asamblea Nacional (AN) aprobó el pasado 10 de noviembre la Ley para la Promoción del Ciclismo Urbano.

La ley, de acuerdo a un comunicado de prensa del Parlamento, tiene como objetivo «la promoción, protección y regularización del ciclismo urbano en todo el territorio nacional como actividad física, libre tránsito, salud, deporte, recreación y vida activa de las personas, en armonía con el ambiente y el desarrollo sustentable».

Asimismo, define los derechos y deberes de los ciclistas y contempla la creación de un órgano rector a nivel nacional que deberá crear políticas y planes para la promoción y regulación de esta actividad a nivel nacional, estatal y municipal.

EFEGran Caracas

EFEGran Caracas