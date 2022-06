Perú | Plantón exigió justicia para de Solsiret Rodríguez

El Poder Judicial realizó una audiencia con la finalidad de sentenciar a Andrea Aguirre y su pareja Kevin Villanueva. El plantón se realizó frente al edificio público.

Varias ciudadanas llevaron a cabo un plantón frente a las instalaciones del Poder Judicial, avenida Paseo de los Héroes Navales, en el Cercado de Lima. Además, el grupo exigía justicia y sentencia a los autores del asesinato de Solsiret Rodríguez.

Cabe resaltar que esta actividad se realizó en el momento que el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao realiza hoy una audiencia para recolectar pruebas que determinen su sentencia, la cual ya se ha establecido. Los autores de este asesinato, Andrea Aguirre y su pareja Kevin Villanueva fueron sentenciados a 28 y 30 años, respectivamente.

Por su parte, la madre de Solsiret, Rosario Aybar, llegó hasta el lugar donde se realizaba el plantón para sumarse en el grito de protesta. Asimismo, ella detalló que el juez lleva a cabo evaluaciones en ese momento para determinar si se trata de un homicidio o feminicidio.

«Esa palabra odio es la que se tiene que certificar, pero el juez no quiero aceptar. Eso lo pedí claro cuando me tocó declarar a mí. Ese mismo juez dijo que no le parecía una justificación», dijo la madre. «¿Por qué tanta injusticia? ¿por qué tanta demora?», agregó.

Recordemos que la víctima fue vista por última vez el 23 de agosto de 2016. Y, tras años de búsqueda, se hallaron sus restos en una casa del Cercado de Lima. En ese sentido, en 2020 se detuvo a los implicados en este crimen, quienes ya tienen una sentencia por el asesinato de Solsiret Rodríguez.