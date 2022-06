Shakira confirmó rompimiento con Piqué

La ruptura habría sido por una infidelidad del jugador del Barcelona que descubrió la artista colombiana, de acuerdo con lo informado en medios españoles en junio de 2022.

No obstante, al afirmar que sí se está separando, la estrella de la música no aseguró que esa versión fuera cierta, pues no detalló las razones exactas por las que terminó con el papá de sus hijos, Milan y Sasha.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando”, es lo primero que se lee en el comunicado de la artista, citado por la agencia, que también publicó este trino al respecto:

#ÚLTIMAHORA | Shakira confirma que se está separando de Gerard Piqué. pic.twitter.com/DsOVOAfkmN — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 4, 2022

Luego, en la comunicación hay una petición: “Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”.

Shakira se iría de Barcelona tras separación

Eso no lo mencionó la intérprete de ‘Amarillo’ en su escrito, pero Informalia, de El economista de España, dice que sería una posibilidad.

“[Shakira] no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años”, indicó la publicación.

El medio además afirmó que la artista, que también ha sido viral por un video de Henry Cavill, incluso estaría pensando en irse de España: “Tiene la intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto”.

Esa decisión, asevera Informalia, estaría generando los primeros problemas en la separación de Shakira (que no sufrió ningún ataque) y Piqué, pues el futbolista “se niega a separarse de sus hijos […]. Un traslado trastocaría su vida y no ve necesidad”. EFE

