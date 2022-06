VenApp ofrece conexión con el gobierno, el tema es qué hará este con toda su información personal

La red social VenAPP, impulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, pide para ser descargada en el teléfono celular acceso a la geolocalización, a la cámara, manipular memoria de tarjetas SD y hasta enviar correos electrónicos sin que se entere el propietario de la cuenta. Vinculado con el sistema Patria y el sistema 1X10 del Buen Gobierno, esto le dará al Ejecutivo mucha información valiosa que podría utilizar para sacar provecho político

El pasado 20 de mayo, el gobernante Nicolás Maduro inauguró oficialmente la aplicación VenApp, red social venezolana mediante la cual, aseguró, los ciudadanos podrán canalizar sus denuncias de servicios públicos para su respectiva solución.

#EnVivo 📹 | «Hoy nace para el mundo, el pueblo y la juventud venezolana la red social venezolana VenApp. Cualquier venezolano que tenga la red social puede acudir a la línea 58 y hacer su denuncia», informó el mandatario nacional, Nicolás Maduro pic.twitter.com/nKZnR8aEhu — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) May 20, 2022

La aplicación, como tal, comenzó a estar disponible desde marzo del presente año y fue anunciada por el mandatario diciendo que estaría al nivel de las redes sociales del mundo.

Sin embargo, más que un espacio para compartir conversaciones, fotos o videos, la red VenApp tiene un aspecto político: el mandatario explicó que la misma será una de las dos plataforma (la otra es el sistema Patria), para conectar al pueblo dentro del sistema 1×10 del Buen Gobierno.

Este último sistema, también activado oficialmente el 20 de mayo, consiste en que un militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, puede anotar los datos de 10 personas en el sistema Patria, a través del cual se podrán enviar mensajes con sus distintas necesidades y denuncias, que según se promete serán leídos por alcaldías y gobernaciones.

Cuenta la herramienta con la llamada «línea 58», mediante la cual los usuarios debidamente inscritos en el PSUV podrán hacer denuncias sobre fallas en los servicios púbicos.

Conéctate a VenApp y sé parte de la nueva forma de Gobierno impulsada por el presidente @NicolasMaduro en el marco de las 3R.NETS pic.twitter.com/63KYCphB1c — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) June 1, 2022

La VenApp se convierte en un recurso del Estado que será utilizado por una parcialidad política y que también puede tener fines electorales.

Recordemos que el mecanismos proselitista 1×10 fue, por varios procesos electorales, la herramienta del PSUV para que un militante del partido garantizara que 10 personas acudieran a votar en las diferentes jornadas comiciales.

El interés electoral, cuando nos acercamos a la contienda presidencial de 2024, parece ser uno de los objetivos para el lanzamiento de toda esta estructura tecnológica.

Con el 1×10 un militante se comprometía a ir a buscar al elector a su casa para facilitarle su traslado al centro de votación. Ahora, la VenApp permitirá conocer las actividades de la persona, su ubicación, preferencias, rutinas, conversaciones, fotos y videos.

El asunto es que, para descargar la aplicación en su teléfono, la misma solicita acceso para usar la geolocalización en tiempo real, también acceso a la cámara, añadir y modificar calendarios, modificar o eliminar contenido de una tarjeta SD, evitar que el dispositivo entre en modo de suspensión, y hasta enviar correos electrónicos sin el conocimiento del dueño de la cuenta.

Si recordamos el escándalo mundial que hubo en 2018 cuando la consultora Cambridge Analytica adquirió de forma indebida información e 50 millones de usuarios de la red social Facebook en EEUU, algo que permitió que se manipulara psicológicamente a los votantes en las elecciones de ese país en 2016, de acuerdo a reportes publicado por los diarios The New York Times y The Observer, pueden surgir suspicacias sobre la conveniencia de dar tanta información personal a una herramienta del gobierno.

Estas suspicacias se amplifican si se toma en cuenta que ya el dominio de VenApp fue utilizado con fines electorales. Como ha señalado la cuenta @juepachon, el código GTM de la aplicación es el mismo de la página http://juntohacemosmas.com, con la que compartió IP, y fue la plataforma web de la campaña de Jorge Arreaza para las elecciones de gobernador en Barinas y fue creada desde el mismo mes de noviembre de 2021.

VenApp no es un emprendimiento particular

El politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) Rómulo Córdova afirmó que esta herramienta, desde noviembre, apuntaba a ser un canal de movilización de las mismas bases del chavismo, las RAAS y las UBCH, luego de lo cual se enfocó en subir contenidos, como si se tratara de un blog, y en el que luego se comenzó a hacer denuncias ciudadanas, si había un bote de agua o fallaba un servicio público.

«El tema es que, para las denuncias, el panel se fue haciendo más grande, no solo para reportar irregularidades. Hay una sección de Fiscalía General y cosas que incluirán temas de delincuencia, penales, etcétera. Ahí es cuando uno comienza a preocuparse», señala Córdova.

El investigador y especialista en inteligencia de fuentes abiertas y análisis de datos, señala que, aunque se ha señalado como una suerte de emprendimiento venezolano, no es así, pues las empresas involucradas en su desarrollo no son venezolanas, una es una empresa con sede en República Dominicana que desarrolló la página del Pueblo de Panamá y la otra, que lleva los análisis métricos y estadísticos, lleva la página del Partido Libre de Honduras, el del expresidente de ese país Manuel Zelaya, y fue utilizada durante la campaña presidencial de la esposa del exmandatario.

«Evidentemente, no es una red social privada que tenga origen netamente privado. El mercadeo de la aplicación, cuando se comenzó a investigar, se vio que se trata de una iniciativa particular. Me aterra la cantidad de permisos que pide, la posibilidad de editar, leer una tarjeta de memoria SD, que tenga acceso a la cámara o a micrófono. Facebook e Instagram piden los mismos permisos, pero no tienen posibilidad de control de datos de una empresa del gobierno», apuntó Córdova.

Intención política de VenApp

Luis Serrano, coordinador de la ONG Redes Ayuda, aseguró que lo importante es tratar de separar lo que dicen que son los datos recopilados frente a lo que realmente recopilan.

«Dicen que recopilan datos básicos: nombre y apellido, correo electrónico; pero lo primero que salta a relucir son los datos demográficos que recopilan a través de los datos de perfil, cookies, Google Analytics, aunque diga que se enviarán encuestas destinadas a ello. Tiene una intención política cuando te das cuenta de que recaban datos como ciudad, municipio, parroquia, entonces sabes que tiene intención de segmentar a la población de acuerdo a su ubicación, por ello puede estar dirigido a distintas estrategias electorales», advirtió Serrano.

El también desarrollador Web y de Aplicaciones señaló que, apenas se descarga la aplicación, se piden datos, poder acceder a la carpeta de archivos, permiso para cámara y, aunque no lo hace al momento, puede pedir más adelante permiso para acceder al micrófono si se va a hacer alguna grabación.

«Parte de la propaganda del chavismo con respecto a esta aplicación está en alejarse de las plataformas internacionales (WhatsApp, Facebook, Instagram) y ponen como ejemplo TikTok, que tiene fama de recopilar datos de los usuarios y abusar de los mismos. Distintos estudios han visto que el uso de la cámara de TikTok no es solo para cuando publicas cosas sino para ir estudiando cuál es tu reacción con respecto a los videos que ves; por eso la inteligencia artificial te va recomendando cada vez más videos que se parecen a tus gustos», destacó.

En abril de 2021, la exdefensora de los derechos de los niños en Inglaterra demandó judicialmente a la red social creada en China, TikTok, por «recopilar ilegalmente millones de datos» personales de sus usuarios, menores de edad.

Serrano hace énfasis en los riesgos que se van desprendimiento de todo ello y por eso advirtió sobre el intercambio y divulgación de datos a través de esta aplicación, especialmente de la sección que habla de «por motivos legales, de seguridad o algún conflicto» en la que se autoriza compartir datos con fuerzas del orden público, entes de salud pública y otras entidades gubernamentales o terceros según sea necesario para cumplir acuerdos con el usuario.

«Aquí, claramente no hay una definición de qué es un conflicto, en un país que tiene un contexto de persecución a cualquier persona que manifiesta una opinión en contra de quienes ocupan el poder, o incluso defensores de derechos humanos que hemos sido objeto de persecución por parte del Estado», indicó Serrano.

Campaña internacional

Para Rómulo Córdova, la herramienta VenApp no tendrá mucho futuro como red social, pero estima que será utilizada para buscar limpiar la imagen del gobierno a nivel internacional.

«La vicepresidenta Delcy Rodríguez y (el presidente de la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro) Jorge Rodríguez, están haciendo campaña de relaciones públicas junto a investigadores y grupos de pensamiento del chavismo para una especie de limpieza de reputación del chavismo», aseguró Córdova.

Explicó que a nivel internacional ya no están sonando temas como «la dictadura» sino que se habla de «crecimiento económico» y un turismo cada vez más amigable.

«Se trata de dar la idea de que Venezuela se está renovando, que hay bastante dinero y el país puede tener su propia red social, se multiplican los artículos que dicen que Venezuela está avanzando económicamente», apuntó.

En su opinión, es probable que se utilice para el movimiento político de las bases del chavismo, para potenciar el movimiento de la juventud chavista, los CLAP y las UBCH, ya que el sistema Patria está muy enfocado hacia trabajadores y pensionados.

«A Nicolás Maduro no le interesa que le sigan viendo como quien sumió al país en la miseria, eso se está intentando borrar», afirmó.

Sin embargo, considera que la parte más tenebrosa del asunto es que nadie sabe a dónde van a parar los datos recabados por la aplicación.

«Sabemos que los servidores parecen no estar en Venezuela, si es así por lo menos no pueden acceder tan fácilmente, pero hay manera de que parte de los datos se envíen y que el gobierno tenga el control», apuntó.

Añadió que la información se puede llegar a utilizar de manera maliciosa en muchos aspectos: «Sabemos el historial de actuación del fiscal general (Tarek William Saab) y que actúa con cada brinco que pasa en Twitter; entonces, si el CLAP donde vive mi mamá se organiza y la vocera dice que tienen que denunciar a Rómulo a través de la aplicación VenAPP, diciendo que el hombre se mete en las casas a robar comida, tendríamos un uso malicioso de la aplicación».

#VenezuelaComunal Tengo una gran duda!Las denuncias x la ven app es anónimo? Porque Yo hice una denuncia x y el problema fue resuelto y el representante del ente encargado me llamo a mi teléfono hasta sabe mi nombre!!! @NicolasMaduro @dcabellor @Elias_Cabeza @jaarreaza — chavista (@puntofuerte) June 2, 2022

En el Hospital Central de Maracay cayeron los primeros delicuentes de la salud , estaban en el área de quirófano y se cayeron con los kilos….!

Al parecer el app VEN está funcionando al pelo….!

Sigamos haciendo Patria…!

Bolívar y Chávez….! — Luis Peña🇻🇪🇷🇺 @soportelive1 (@luisramonpe) May 28, 2022

Pocos incentivos, riesgos asociados

Luis Serrano señaló que hay algunos incentivos en la plataforma, la descrita como línea «roja» que ofrece un acceso más directo a las instituciones del Estado, pero cree que tales incentivos no son tan grandes como los riesgos asociados.

«Si te metes en Google play hoy (jueves 2 de junio), la aplicación tiene más de 100.000 descargas; no es tan grande, pero surgen algunas interrogantes. Recordemos que los profesores universitarios, por ejemplo, no cobran sus nóminas desde la universidad, lo cobran por el sistema Patria. Entonces, ¿cómo sabemos que esto no se va a integrar al sistema Patria, o que los empleados públicos no serán obligados a descargar la aplicación y así se podrá tener un monitoreo constante de ellos? Los ciudadanos podrían ser obligados a utilizar esta aplicación en particular para acceder a derechos como sacarse el pasaporte”, detalló Serrano.

Organizaciones internacionales especializadas en Internet así como expertos venezolanos, ya han advertido del avance paulatino del chavismo en el espionaje y seguimientos de los opositores políticos o de quienes disienten de sus decisiciones.

«Las actividades de vigilancia y contrainteligencia han aumentado desde 2013, cuando el gobierno lanzó su Plan de la Patria 2013-19, que enfatizaba el fortalecimiento de la defensa nacional entre sus prioridades», alertó Freedom House en su informe de 2021.

En el texto, titulado Freedom on the net, recalcó que «existe preocupación sobre la capacidad del gobierno de hacer un mal uso de los datos personales recopilados por los organismos del Estado. En ausencia de una legislación de protección de datos personales, se desconoce el destino, el almacenamiento y el propósito final de la recopilación de información por parte del gobierno».

Luis Serrano recalcó que el gobierno de Nicolás Maduro trata de profundizar un sistema cuando hay avances en el mismo, y lo hace para recopilar datos de la gente. «Pasó con el Carnet de la Patria, se convirtió en el sistema Patria, y ahora sale esto que pareciera parte de ese ecosistema», precisó.

«Creo que se trata de recopilar datos para tener más fichado al país. Saber cómo enviar publicidad a cierto tipo de personas y usuarios. Entre los términos y condiciones y política de publicidad, VenApp te habla de que los datos podrán ser utilizados por terceros que contraten publicidad a través de esa plataforma. Lo veo como instrumento político más allá de plataforma que te acerque a instituciones del Estado», sostuvo.

Alertó que, con miras a las elecciones presidenciales de 2024, se podrá monitorear a los electores, si votaron o no y saber dónde se encuentran, pero el principal peligro es el nivel de vigilancia que permite y que podría llegar a afectar el secreto del voto.

«A lo mejor, una persona puede compartir su voto por alguna red social y se hace público, pero antes lo debes tener guardado en tu teléfono. Ahora, si son los funcionarios públicos los que descargan la aplicación, ¿quién les garantiza el secreto del voto si tiene descargada esa aplicación? También permitirá los cruces de funcionarios públicos registrados que han votado, con los votos que tengan registrados en el CNE y hay riesgo de que no coincidan porque, evidentemente, no todos los funcionarios públicos están a favor del gobierno. Se trata entonces de un intento de replicar la lista Maisanta, tener datos de usuarios a través de una plataforma tecnológica».

El programa Maisanta fue lanzado en junio de 2004 por Hugo Chávez. Fue un perfeccionamiento de la lista Tascón y una forma de discriminación política que motivó múltiples denuncias y condenas internacionales por discriminación política.

Con ese programa computarizado se tuvo la ubicación física de 12,3 millones de electores y su historial de concurrencia a los procesos de votación para gestionar, a favor del PSUV, el universo electoral nacional.

¿WeChat venezolano?

Acerca de si se puede comparar la VenApp con otras aplicaciones utilizadas en otros países como la WeChat de China, Rómulo Córdova dice que puede ser el objetivo, pero que mientras la aplicación del gigante asiático es una Range Rover, la venezolana es un par de patines.

«WeChat lo desarrolló la segunda potencia mundial, el segundo país más poderoso del mundo que invierte miles de millones en tecnología. En Venezuela no hay infraestructura suficiente para analizar esa cantidad de datos. VenApp está desarrollada para un mercado muy pequeño, lo máximo que podría ser es para tres millones de personas, cuatro millones es mucho; no le veo sentido en que el chavismo logre convertir VenApp en WeChat, podría ser la versión más inocente del WeChat», aseguró.

No obstante, aseguró que al unirse al sistema Patria y lograr acceso a datos y metadatos de cada usuario, el gobierno podría tener una «tomografía» social bastante amplia y saber que José Luis y Rómulo, por ejemplo están conectados a través de tal red.

De esa manera, no le extraña que se haya activado la plataforma en 2022 «como para que la gente se vaya acostumbrando» y en 2023 espera que vayan impulsado la misma como instrumento sociopolítico.

Primer paso

Luis Serrano lo ve como un primer paso para lograr lo que China hizo con el WeChat.

«No me parece exagerado el pensarlo, pero depende de cuál es el incentivo que tengan los usuarios para estar allí. Los venezolanos tenemos el incentivo de que nos podemos acercar más a las instituciones, hacer trámites por ahí, lo que llaman la línea roja. Pero, ¿qué tanto incentivo puede ser si hay otras plataformas que permiten hacer trámites? La página del Saime seguirá existiendo y se seguirán haciendo a través de ella trámites para el pasaporte, y la declaración de impuestos se hace por otra vía», explicó.

Hoy #03Junio continuamos dando respuesta inmediata a nuestro pueblo a través de la aplicación #Venapp herramienta tecnológica creada por nuestro Presidente @NicolasMaduro para tener contacto directo y darle solución inmediata al pueblo. Descargala https://t.co/93xCGmTyVM pic.twitter.com/id3LIo8ptj — Harol Clemente (@harolclemente) June 3, 2022

Recordó, además, que China fue implementando WeChat en su territorio en la medida que fueron apareciendo los cambios tecnológicos, mientras en Venezuela se fueron descubriendo las tecnologías con las tradiciones occidentales, un internet más libre y aplicaciones como Messenger, Facebook, Twitter e Instagram por lo que existe otra tradición.

«Pareciera que la aplicación VenApp no es tan atractiva como lo ha sido TikTok, veo difícil que se popularice, es más un instrumento de control político que intentarán hacerla atractiva con las soluciones que se pueden a dar a algunas peticiones», concluyó.

En mayo de 2019, Nicolás Maduro anunció que había ordenado «una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas y de todas las empresas rusas para nosotros elevar las capacidades de telecomunicaciones y hacer válida en Venezuela el sistema 4G a nivel nacional», adelantó en la Feria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la FANB.

La empresa china ZTE fue la que se ocupó de levantar el sistema Patria y, según un reporte de Reuters de 2018, expertos en tecnología del gigante asiático forman parte de los equipos de Cantv.

ZTE también ha enfrentado problemas en Estados Unidos por violar sanciones al enviar equipos de tecnología a Irán y Corea del Norte.

En diciembre de 2021, un reportaje de Voz de América tomó el testimonio de un exasesor del Ministerio de Justicia que aseguró que desde 2008 China ha sido proveer tecnología y asistencia técnica para ayudar a procesar grandes cantidades de datos y monitorear a personas que el gobierno considera como enemigos.

«Tienen sistemas de cámaras de televisión, huella dactilar, reconocimiento facial, sistemas de algoritmo de palabras para el internet y para las conversaciones», aseguró Anthony Daquin. Aseguró que se trata de «espionaje es a todo nivel».

