Chile | La lista de la vergüenza en Antofagasta: Estos son los principales involucrados en los Plan 9 Papers

En una situación de crisis total se encuentra el gobierno comunal de la ciudad de Antofagasta, luego que en un proceso judicial se revelaran más de 700 páginas de conversaciones en un chat de whatsapp del alcalde Jonathan Velásquez con su equipo de confianza, los llamados “Plan 9 Papers”.

El contenido de los mensajes revela mensajes con burlas e insultos de contenido racista, xenófobo, homofóbico, gordofóbico, machista y denigrante contra autoridades, dirigentes sociales, funcionarios, trabajadores, emprendedores y vecinos de la comuna.

Además, se desliza la posible comisión de delitos, tales como sugerir la utilización de sicarios o impartimiento de instrucciones para favorecer a amigos del alcalde.

Precisamente por ello es que los concejales solicitaron para este lunes una sesión extraordinaria del concejo municipal para destituir al administrador municipal, Felipe Guzmán, mientras que los funcionarios iniciaron un paro en sus actividades hasta que renuncien todos los involucrados, que actualmente son consideradas personas non gratas en el municipio y su continuidad vuelve ingobernable la comuna dados los dichos proferidos contra sus propios compañeros de labores.

Rodrigo Silva Alvarado

Fuente: Municipalidad de Antofagasta

Uno de los funcionarios que emitió los peores dichos descalificatorios, es Rodrigo Silva Alvarado.

Se trata del Director de Operaciones del municipio desde el periodo de la ex alcaldesa Karen Rojo, actualmente prófuga de la justicia tras ser condenada por fraude al fisco. No solo fue ratificado en el cargo por Jonathan Velásquez, sino que además es pieza clave de su administración y forma parte del círculo de hierro del edil.

Silva es el administrador del polémico grupo de whatsapp de funcionarios de confianza y da instrucciones al alcalde sobre lo que debe decir y hacer, tal como se puede apreciar a lo largo de las 700 páginas de chats. Incluso se puede como en sesiones de concejo municipal da instrucciones al alcalde Velásquez sobre lo que debe decir en sus intervenciones, frases que luego el alcalde repetía.

Además es quien emitió algunas de las frases más denigrantes y violentas en los chats del grupo, en las cuales incluso se refiere a una mujer con durísimos epítetos. Pese a ello, el alcalde Velásquez solamente realizó un enroque, moviéndolo a la dirección de cultura, donde precisamente trabajan algunas de las personas que fueron víctimas de sus dichos ofensivos.

Uno de los aspectos más oscuros en sus funciones es la muerte del basquetbolista Nicolás Marambio, cuando le cayó un aro de basquetbol en su cabeza por inadecuada mantención. Fue sancionado por Contraloría, pero ello no impidió que siguiera ejerciendo sus funciones, por las cuales percibe $4.075.352 mensualmente, de acuerdo al portal de transparencia municipal.

Además es pareja de Carolina Alvarado (Caro De Silva en los whatsapp), administradora del edificio municipal, por lo cual la pareja tenía control total para impedir el acceso de críticos de la gestión de Jonathan Velásquez al edificio municipal o sesiones del concejo municipal.

Cary Pena Cariola

Actual directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), Periodista. Se desempeñó anteriormente en la fundación Teletón. Ello no significó que entre otras acciones, determinara no brindar apoyo a los padres de las gemelas Avril y Roma, quienes nacieron con graves malformaciones congénitas. Señaló en los chats que el tema no es responsabilidad municipal ni generaría beneficios mediáticos. Finalmente solo entregaron algunos pañales y el alcalde nunca se comunicó con los afectados para entregar apoyo a esta familia. Tampoco tomó acción alguna para cuestionar los dichos de los integrantes del whatsapp municipal. Además muestra desconocimiento de sus funciones, consultando reiteradamente a los otros integrantes del grupo de chat sobre aspectos elementales de la función a desempeñar.

Yamile Guzmán Nadgar

Fuente de la imagen: Municipalidad de Antofagasta

Ex administradora municipal y actual directora de servicios traspasados. Fue operadora política y militante del Partido Radical y llegó al cargo durante la administración de Ignacio Pozo como alcalde suplente. No obstante, optó por dar la espalda a su sector político y ponerse al servicio de Jonathan Velásquez. Fue contra la administración que la llevó al municipio y sus antiguos compañeros de partido contra quienes emitió duros mensajes descalificatorios, homofóbicos y denigrantes, como también emitió graves insultos contra dirigentes sociales. Incluso sugirió la utilización de sicarios y “hacer que todo parezca un accidente” para deshacerse de rivales políticos del alcalde.

Tras ser una de las más entusiastas integrantes del grupo donde se proferían mensajes de burlas y descalificaciones, posteriormente entró en disputas con la administración Velásquez y de la misma forma en que se refería de mala forma contra la administración de Ignacio Pozo, decidió también oponerse a la administración Velásquez revelando secretos de la gestión denunciando viajes del alcalde con su secretaria, Yessenia Collao, quien además sería pareja del edil según se lee en su demanda contra el municipio. Actualmente es directora de servicios traspasados con un sueldo de $3.692.390 y mantiene demandado al municipio por una millonaria indemnización, pretendiendo retornar a su antiguo cargo.

Diego Yañez Zuvic

Fuente: Poder Judicial

Actual jefe de gabinete del municipio. En los chats se comprueba que era el encargado de utilizar las cuentas de redes sociales del acalde y usar cuentas falsas para difamar a personas que fueran consideradas críticas de la gestión por su apariencia física.

De acuerdo a la acción judicial, Diego Yañez es quien administra junto al alcalde Jonathan Velásquez y el equipo cercano la base donde el edil sustenta su poder: Las cuentas de redes sociales personales del alcalde y las cuentas oficiales del municipio. Pero no conforme con lo anterior, “utiliza perfiles falsos en la aplicación Instagram, Facebook y tiktok, de manera de “funar” a cualquier persona que postee comentarios negativos hacia el alcalde“, para de esta forma destruir la imagen de cualquier posible adversario o crítico de su gestión.

La tutela laboral agrega que “un ejemplo de estos perfiles es antofaposting.2 en instagram, anteriormente antofaposting“.

El recurso judicial, indica además que mediante estos perfiles falsos “bloquean en redes sociales a otras personas” y “realizan amenazas a través de una de una serie de números telefónicos móviles de pre-pago en poder de Diego Yañez“.

En los whatsapp revelados se aprecia que efectivamente Diego Yañez es requerido para realizar “funas” contra críticos de la gestión municipal de Jonathan Velásquez y emite descalificaciones y burlas contra las diferentes personas aludiendo a su apariencia física. De acuerdo al portal de transparencia municipal sus ingresos superaron los $2.800.000 mensuales en diciembre de 2021 de acuerdo al portal de transparencia municipal.

Luis Pizarro Silva

Fuente: Poder Judicial

Jefe de prensa del municipio. No solo participó activamente en el chat, sino que los mensajes permiten apreciar que aún antes de asumir Jonathan Velásquez como alcalde, operaba para él brindando información sensible sobre sus antiguos compañeros de trabajo (Antofagasta televisión).

Además, instruyó sobre “vetos” a medios de comunicación regionales incluso antes de asumir Velásquez como alcalde, negando la entrega de información, contraviniendo las más elementales obligaciones estipuladas en el código de ética de la orden e inobservando los más simples y básicos estándares de la profesión, donde se promueve como valor intrínseco la libertad de expresión e información, reconociendo a los medios regionales e independientes. Además no presentó ningún reparo al trato denigrante a funcionarios, dirigentes sociales y vecinos.

Felipe Guzmán Hurtado

Actual administrador municipal del municipio, será sometido a destitución por el concejo municipal por su participación en los chsts, dada su participación en los chats avalando su contenido. En concejo municipal se refirió al contenido de los mensajes afirmando que espera continuar en su cargo.

Los funcionarios que serán sometidos a sumario por la dirección de control del municipio y contraloría. Llegó al caho gracias a su amistad con Jonathan Velásquez.

Ximena Reyes Toledo

Periodista de la Escuela de Periodismo UCN. Forma parte del equipo de la Muncipalidad de Antofagasta, siendo parte de los chats con contenido soez contra las personas afectadas, sin en ningún momento plantear algún reparo en defensa de las mujeres afectadas o algún cuestionamiento ético,

Por el contrario, se sumó a las burlas y denostaciones físicas hacia la apariencia física de las personas, sin presentar ningún reparo a la conducta de los involucrados e incluso sumándose a las burlas, avalando estas conductas y apoyándolas.

Valentina Otenssen

Egresada de periodismo de la UCN, contratada en el municipio previo a obtener algún título profesional. Participa en los chats denigrantes hacia las personas sin presentar objeción alguna. Además es familiar (hija) de persona sin formación de enseñanza media (octavo básico) contratada como secretaria por el alcalde Jonathan Veláquez. Fue conductora de informativo oficial del municipio que incluyó temas no relacionados con la gestión, incluyendo contenidos de farándula como el botox de Ricky Martin, con recursos que en proyección a un año suman más de $64.076.292 pesos, incluyendo una persona con estudios de cuarto medio contratada en un puesto “sin definir” por $1.329.865.

Jonathan Velásquez Ramírez

Facebook

Alcalde de Antofagasta. Sin formación profesional. Ex locutor de ofertas del retail y ex animador del programa “plan 9 , donde se relizaban burlas desde un balcón a personas que pasaban en la calle y se realizaban entrevistas a veces sin consentimiento a mujeres universitarias y menores de edad. Uno de los administradores del grupo de whatsapp donde se realizaban burlas y comentarios denigrantes a autoridades, vecinos, dirigentes sociales y vecinos, además de solicitar favores y trato preferente a sus amigos, entre otras irrefularidades.

Funcionarios sometidos a sumario por eventuales faltas a la probidad por utilizar teléfonos instutucionales en horario de trabajo para los chats del Plan 9 Papers

Funcionarios sometidos a sumario