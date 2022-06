Para la dirección política de Bandera Roja Miranda es necesaria la organización y la lucha por la conquista de reivindicaciones laborales y sociales, afirmando qué la inflación y el alto costo de la vida se agudiza de forma generalizada.

«Las pensiones no cubren las necesidades básicas, que se reducen a la alimentación y medicinas es inconcebible que los jubilados duden entre comprar la harina para las arepas o el medicamento cardiovascular, el adulto mayor es el sector más golpeado y por si fuera poco la gobernación de Miranda no cuenta ya con el seguro funerario, la crisis la pagan los trabajadores con las malas políticas laborales de un régimen que se hace llamar obrero y que en otrora solo fortalece los mercados internacionales lapidando con más fuerza el bolivar y la producción nacional, no hay tiempo para disyuntivas, la pasividad y la indiferencia no apaciguara el hambre del pueblo, desde Bandera Roja llamamos a la organización y a la lucha social» Así lo dió a conocer Douglas Tineo Sec. General de Bandera Roja quien felicitó a los distintos gremios por su constante lucha reivindicativa.

El también Diputado del Consejo Legislativo informó que estarán desarrollando distintos encuentros con el sector de jubilados y pensionados del estado Miranda «Ya realizamos estos encuentros en Los Teques y continuaremos en el municipio Sucre esta semana y la otra en Guarenas, la intención es escuchar las problemáticas y organizar las acciones políticas» Finalizó Tineo

Por su parte Fabricio Briceño dirigente político de Bandera Roja se refirió a la nueva explotación juvenil «Una de nuestras grandes preocupaciones es que la juventud debe salir a trabajar con horarios explotadores, sin posibilidades de desarrollo la juventud pierde su futuro trabajando en establecimientos dónde solo reciben un sueldo semanal, sin acumular prestaciones, arreglos o beneficios, sin cotizar ni nada relacionado a las leyes, el destajo es aprovechado por estos sectores regularmente (chinos) para aprovecharse de las necesidades, yo quiero ver a la juventud en las universidades no explotadas y sin futuro» Dijo

Para Bandera Roja es necesario crear una agenda política que vincule a los trabajadores, gremios y sociedad en general por sueldos y salarios justos que se adapten a la ley.