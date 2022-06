Por este motivo, los presentadores se molestaron porque Nacho habló contra el exilio cubano y defiende a los artistas cubanos de Miami que regresan a Cuba “Yo nunca he apoyado este movimiento cubano … de gente que está en el éxodo (exilio) que dice que no se puede ir a cantar a Cuba. Yo he estado en Cuba y la gente … es alegría, a pesar de cualquier situación política”.

En este caso, los periodistas comentaron contra la palabra de Nacho y expresaron «El vive en Venezuela actualmente, esa postura de él contra Maduro ya no se ve, es mucho más suave ya, incluso le propuso una reunión a Maduro y Maduro no lo quiere ver».

Finalmente, los comunicadores de origen cubano criticaron contundentemente al artista y dijeron que sus palabras estaban erradas «El quiere defender su posición ambigua, de un sistema dictatorial y quiere que todo cubano haga lo mismo, porque cada cual es dueño de hacer lo que quiere, no creo que sea su posición la de aconsejarle a nadie qué hacer, la posición de un exiliado es esa, está exiliado, por qué ahora cambia el discurso».

