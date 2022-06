México | Nacer mujer en México es uno de los mayores peligros, alerta Verónica Delgadillo

“En México, nacer mujer es uno de los mayores peligros, pues es uno de los países más violentos para ser niña y ser mujer”, advirtió la senadora Verónica Delgadillo.

Refirió que nueve de cada 10 de mujeres todos los días son acosadas en las calles, y 60% de ellas son discriminadas por el simple hecho de ser mujeres; además, 40% de nosotras hemos vivido alguna violencia sexual y una de cada tres de nuestras niñas han sido tocadas. Tenemos que acabar con eso”, resaltó.

Lamentó que en México el matrimonio infantil existe por 35 mil pesos. “Ustedes pueden ir a comprar una niña y casarse con ella y eso no se puede permitir. En nuestro país, una mujer gana hasta 35% menos por el mismo trabajo y la misma responsabilidad. Vivimos una serie de violencias, una gran cadena de violencias cuya máxima expresión es que todos los días en México se asesina a 11 mujeres”, destacó.

Al asistir recientemente a la Fiesta de Primavera de la organización política española, “Podemos” en la ciudad de Valencia, España, la Verónica Delgadillo refirió que México tiene un gobierno que desestima la lucha de las mujeres y no cree en las violencias.

“Tenemos un gobierno que ha apartado los apoyos. Un gobierno que nos ha dado la espalda, como muchos gobiernos de derecha que creen que cada que las mujeres feministas alzamos la voz, lo hacemos para desestabilizar sus gobiernos, se equivocan”, insistió.

Manifestó que, como ella, muchas mujeres latinoamericanas han alzado la voz para transformar la realidad, ya que no es justo vivir inmersas en la violencia: “Hemos logrado muchas conquistas, por ejemplo, logramos que la mitad de las candidaturas en México sean para mujeres, eso ha derivado en el Congreso y en el Senado una paridad.

“Por supuesto que es una gran conquista, pero también tengo que decirles que no es suficiente y no va a ser suficiente hasta que no transformemos la realidad de todas esas mujeres que están esperando vivir en un México y en un mundo distinto”, expresó.

Indicó que solamente en colectivo se podrá tumbar el sistema patriarcal, puntualizó al decirse convencida que sí podemos construir un México, un mundo y una España más justa e igualitaria.

“Podemos hacerlo porque las que estaban antes que nosotras, que tenían menos condiciones y lo lograron. Estoy convencida que podemos tumbar este sistema patriarcal porque cada vez somos más las mujeres y las personas que alzamos la voz y no nos rendimos”, expresó.