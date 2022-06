▷ EEUU: Tres muertos y 11 heridos tras un tiroteo en Filadelfia #5Jun

Tres personas murieron baleadas y al menos 11 resultaron heridas en un tiroteo registrado el sábado por la noche en Filadelfia, Estados Unidos, informaron las autoridades.

Algunos agentes de policía que estaban patrullando la zona de South Street, en el centro de Filadelfia, escucharon múltiples disparos y fueron testigos de cómo varios sospechosos disparaban contra una gran multitud poco antes de la medianoche, dijo el inspector de policía D. F. Pace durante una conferencia de prensa.

Un agente disparó contra uno de los sospechosos desde unos 9 metros (30 pies) de distancia, pero no está claro si el sospechoso fue alcanzado, indicó Pace.

“Pueden imaginarse que había cientos de personas disfrutando de South Street, como cada fin de semana, cuando se produjo el tiroteo”, manifestó Pace.

Los muertos fueron identificados sólo como dos hombres y una mujer. Las autoridades no han hecho públicos sus nombres. Se desconoce el estado de los heridos por los disparos.

Se recuperaron dos pistolas, una de ellas con un cargador extendido, dijo la policía. No se han realizado detenciones.

Pace dijo que la policía estaba pidiendo a los propietarios de los negocios que revisaran los vídeos de las cámaras de vigilancia.

La policía pidió en Twitter a las personas que evitaran la zona. South Street es conocida por sus lugares de entretenimiento y vida nocturna con bares, restaurantes y otros negocios.

Los tiroteos masivos se han incrementado en Estados Unidos en las últimas semanas. El viernes una persona falleció por un disparo y otras cinco sufrieron heridas de bala en un tiroteo cerca de Richmond, en el estado de Virginia.

Esa misma semana, el día miércoles, otro suceso ocurrió en un hospital de Tulsa, Oklahoma, donde un hombre armado que llevaba un rifle y una pistola mató a cuatro personas.

Mientras se registraba el tiroteo en el campus del Sistema de Salud Saint Francis, familias en Uvalde, Texas, comenzaban a enterrar a los muertos del tiroteo escolar más mortífero en casi una década.

La reciente ola de violencia con armas de fuego en todo el país, incluido el asesinato de 19 niños y dos maestros en la escuela primaria Robb en Uvalde a manos de un hombre armado de 18 años que portaba un rifle semiautomático estilo AR, ha llevado a los líderes demócratas a ampliar su pide mayores restricciones sobre las armas, mientras que los republicanos enfatizan más seguridad en las escuelas.

La división refleja una división partidista que ha obstaculizado la acción en el Congreso y en muchos capitolios estatales sobre la mejor manera de responder a un número récord de muertes relacionadas con armas de fuego en los EEUU.

Entre tanto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció sobre la masacre en Uvalde, afirmando:

“Cuando me convertí en presidente, esperaba no tener que pasar por esto otra vez”, compartió su dolor el mandatario norteamericano, añadiendo que “estoy harto y cansado de esto. Tenemos que actuar y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería. ¿por qué seguimos permitiendo que esto suceda?”, preguntó Biden.

En este pronunciamiento, Biden lanzó un mensaje a favor del control sobre la venta de armas de fuego y su uso señalando a los grupos de presión de la industria como responsables de impedir una regulación más severa.