Aunque no puede abrir los ojos Mariángel Ruiz se somete a otro tratamiento estético

La animadora, modelo y actriz venezolana, Mariángel Ruiz decidió compartir con sus seguidores que se sometió a un nuevo y particular tratamiento estético, mismo que se centra en «bajar» el color de las pecas de su cara.

La exreina de belleza se fue a su cuenta oficial en la red social de la camarita y posteó un par de Stories con las cuales habló del procedimiento, que incluyó el uso del láser. «Quité le filtro intencionalmente para mostrar que yo hace algunos meses me hice un tratamiento en la cara para disminuir las pecas y no lo había mostrado. (…)».

«De verdad viéndome, sí bajaron bastante, yo las tenía más marcadas… En otras caras se ve lindo, sí; pero a mí no me gustan las pecas para mi cara», comentó apuntando además que busca que rostro esté lo más parejo que se pueda.

Mencionó además que le están tratando con láser un lunar de sangre bastante pequeña que tiene en la cara: «No sé cuándo me toca hacerme la segunda sesión, pero estoy muy contenta con la primera porque de verdad disminuyeron mucho, mucho».

«Quedé como la Chilindrina por tres días», comentó. Mariángel contó que también quiere ponerse bótox. «Porque me dicen que el bótox me va a ayudar con estas contracturas que me dan de los músculos de la frente; no es el bótox cosmético ese de no arrugarse, sino uno para prevenir el movimiento que tengo».

Por otro lado, al parecer el problema que tiene en sus ojos no es impedimento para que se haga este tipo de tratamientos estéticos.

