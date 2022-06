Una vez más el animador venezolano hizo alusión al caso de los actores Johnny Depp y Amber Heard, dando su opinión sobre el desenlace del juicio que ganó el actor del seriado de películas ‘’Piratas del Caribe’’.

Así fue como a través de su cuenta oficial en la red social de la camarita, el zuliano publicó un material audiovisual como parte del espacio que maneja por esta misma plataforma y que lleva por nombre ‘’Sarcástico’’ en cual habla de varios temas y hace comentarios sacando carteles.

En este casó, al unir todos los carteles, Sarcos destacó lo siguiente: ‘’Cuando veo los resultados de Johnny Depp me dan ganas de limpiar mi nombre, pero después me acuerdo que todo lo que han dicho es verdad y se me pasan las ganas’’.

Por otro lado, es importante señalar y hacer mención a que estas palabras del artistadejan ver que efectivamente, hay muchas cosas que sus ex han dicho de él y que son verdad, por lo que prefiere callarse y enfrentarlo con el mejor humor posible.

