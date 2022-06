México | AMLO pide a “corcholatas” trabajar 16 horas y tres de campaña

Ante una sucesión presidencial adelantada, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió que “los que están esperando una señal, pues se van a quedar sentados”.

Recomendó a las aspirantes o “corcholatas” que trabajen 16 horas al día, dediquen tres horas a campaña y cinco a dormir, además de que la encuesta para decidir al candidato de Morena no la realice el INE.

En la conferencia de prensa matutina, aseguró que ya se terminó lo del “tapado”, además de que le tiene confianza a los que aspiran a sucederlo porque reconocen que la encuesta es lo mejor y lo otro es “jugar chueco”.

“Todavía gente cercana a nosotros no lo creen (que ya no hay tapado), están esperando una señal, pues se van a quedar sentados, no es Ricardo (Sheffield Padilla, titular de Profeco) esperando la señal, ah, del presidente, y ¿cómo era? no, va a ser encuesta, esa es mi propuesta y está en los estatutos del partido al que pertenezco, aunque ahora tengo licencia, pero está en los estatutos, es legal entonces cualquier ciudadano, es un derecho constitucional, votar, ser votado, se hace la encuesta se ve quién es quién”, aseguró.

López Obrador dijo que se deben considerar dos etapas de la encuesta ya que en la primera se tendrá a todos los aspirantes para que en una segunda etapa queden tres o cinco, y quien esté mejor posicionado es la que apoyará.

Aclaró que no asistirá a un mitin de campaña del candidato o candidata presidencial de Morena.

Rechazó que se abra la encuesta porque “se mete la mafia”.

Al cuestionarle de que la encuesta de Morena la realice el INE, como propone el senador Ricardo Monreal, lo rechazó.

“No, no, no, ¡Morena!, y hay gentes honestas, ciudadanos que pueden conducir el proceso de la contratación de las encuestas y que sean los que cuiden todo el proceso, gente de inobjetable honestidad, ya con eso, pensando en la transformación, que es pensar en el pueblo, pensar en la patria y ya”, manifestó.

“Si dijeron deque ya va a empezar (la sucesión presidencial) claro que ya empezó”, afirmó.

-2 de junio dan el banderazo, según la dirigencia (de Morena”, se le planteó

-No hace falta, ya todo el mundo anda, apuntó.

Recomendó que “lo único es que no se distraigan en sus funciones, tienen que trabajar 16 horas en el gobierno y de las ocho que les quedan de las 24 del día, pues agarrar para hacer sus campañas unas dos o tres y que duerman cinco horas diarias, pero que las 16 (horas) dedicadas al gobierno se mantengan”.