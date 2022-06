Pan rápido en Thermomix, fantástico y listo en tiempo récord

Preparar pan en casa es un auténtico placer y personalmente me encanta hacerlo aunque hay épocas en las que me cuesta mucho sacar tiempo y suele pasar que una de las cosas que suelo dejar de hacer es hacer pan. Pero lo cierto es que si veo algún hueco en la agenda intento preparar alguno y las recetas como esta me lo ponen muy fácil porque no puede ser más rápido y sencillo.

Este pan rápido en Thermomix queda fantástico y está listo en tiempo récord, de hecho no necesita ni reposo ni que precalientes el horno, la masa se hace en el robot y va directamente al horno. Se consigue un pan esponjoso y con una ligera pero crujiente corteza que viene fenomenal para tus tostadas de desayuno, para servir con las comidas o como cena rápida en formato tosta.

La clave está en hornearlo en una bolsa de asar o recipiente cerrado como una olla o molde con tapadera ya que así el pan se hornea con sus propios vapores y eso favorece que suba y se cree la corteza. Al ser un pan con un proceso tan rápido apenas da tiempo a que la fermentación aporte sabor al pan por lo que te recomiendo seguir mi truco de sustituir una pequeña parte de la harina blanca por harina integral o de centeno.

Otro pan que ya tenemos en el blog hecho con Thermomix es este pan casero con Thermomix, sencillo y buenísimo y que también me gusta hornear en cazuela. Otras masas levadas hechas con Thermomix son esta fantástica masa de pizza en Themomix, casera, riquísima y fácil y pasando a la parte dulce estos donuts con Thermomix, esponjosos y riquísimos y el Roscón de Reyes con Thermomix, el más esponjoso, sabroso y fácil.

Y aunque no estén hechas con Thermomix e animo a visitar nuestra sección de masas caseras para descubrir las mejores receta de panes, por ejemplo nuestro pan de molde blanco, el pan de leche casero, tierno y delicioso ¡muy fácil!, el pan casero de avena en molde y el pan de molde integral con semillas y frutos secos, que es el que más suelo preparar en casa con diferencia.

Ingredientes para hacer la receta de pan rápido en Thermomix, fantástico y listo en tiempo récord (se obtiene un pan de unos 700 gr):

500 gr de harina de trigo panificable o panadera y un poco más para espolvorear. Personalmente me gusta enriquecer el sabor de este pan y de esos 500 gr suelo echar 400 gr de harina panadera y 100 gr de harina integral, ya sea de trigo o de centeno. Para saber si una harina es panificable debes ver en el paquete que cada 100 gr ponga que tiene de proteínas entre 10 gr y 11 gr. Suele encontrarse en cualquier supermercado como harina de fuerza pero fíjate en los valores de las proteínas.

270 gr de agua.

15 gr de levadura fresca. Para esta receta no te recomiendo utilizar levadura de panadería seca porque tarda más en notarse su efecto y la gracia de este pan es que fermenta directamente en el horno en tiempo récord.

1 cucharadita de postre de sal (unos 8 gr).

20 gr de aceite de oliva.

Una bolsa de asar o un recipiente con tapadera que se pueda meter el horno y que no tenga ninguna pieza de plástico o que no aguante el calor. Yo he utilizado una olla con su tapadera y a la tapadera le he desatornillado el asa ya que es de plástico y he tapado el agujero introduciendo un poco de papel de aluminio.

Preparación, cómo hacer pan rápido en Thermomix, fantástico y listo en tiempo récord:

Vierte el agua en la Thermomix y caliéntala durante 1 minuto a 37ºC y velocidad 1. Añade la levadura fresca en trocitos y mezcla 20 segundos a velocidad 2. Incorpora al vaso la harina, la sal y el aceite de oliva y mezcla 15 segundos a velocidad 6. Ahora amasa todos los ingredientes durante 3 minutos a velocidad Espiga y sin el cubilete. Prepara una superficie con un poco de harina de trigo, una capa fina. Espolvorea también con un poco de harina de trigo la bolsa o la olla o molde que vayas a utilizar para hornear el pan. Saca la masa de la Thermomix y ponla sobre la superficie enharinada. Si quedan restos de masa puedes darle al turbo con 0,5 segundos 2 o 3 veces para que esos restos se vayan a las paredes del vaso y puedas sacarlos con facilidad. Dale forma de bola a la masa plegándola sobre sí misma y colócala en la bolsa u olla que vayas a utilizar para hornearla. Espolvorea un poco de harina por encima de la masa y si quieres hazle unos cortes, yo he optado por hacerle 3 en un sentido y 2 en otro. Para ello he utilizado una cuchilla muy afilada que es lo más recomendado para el pan pero también te sirve un cuchillo afilado. Tapa la olla o cierra la bolsa e introdúcela en el horno, que deberá estar frío, a altura media. Enciéndelo a 220ºC con calor arriba y abajo y hornea el pan durante unos 50 minutos o hasta que esté dorado y a tu gusto. El tiempo depende del tamaño de la olla y de cuanto de rápido caliente tu horno así que la primera vez que prepares este pan estate pendiente, anota el tiempo que has necesitado y ya las próximas veces te resultará muy sencillo. Yo he utilizado una olla de 20 cm para que quedara muy alto porque nos gustan las rodajas grandes pero lo más recomendable es utilizar una de 24 cm, además con este tamaño el pan se quedará un poco más bajo y se horneará antes. Saca la olla o bolsa del horno cuando el pan esté listo, espera 5 minutos y destápalo y pásalo a una rejilla. Debes esperar a que se enfríe totalmente para cortarlo porque si lo haces antes la miga se compactaría y es una pena.

Tiempo: 1 hora

Dificultad: fácil

Sirve y degusta:

Deja reposar el pan un par de horas o incluso un poco más para que se enfríe completamente y tenga la miga ya firme y asentada y no se apelmace al cortarlo. Para guardarlo te recomiendo hacerlo en un recipiente cerrado o en una bolsa de plástico, aguanta 4 o 5 días perfectamente y aunque al igual que todos los panes la corteza puede ir perdiendo su toque crujiente, no tienes más que tostarlo para volver a recuperarla y que esté exquisito. También puedes congelarlo y tienes la opción de hacerlo entero, en 2 mitades o incluso en rodajas, siendo esta última opción muy práctica porque puedes ir sacando rodajas del congelador que irán directamente a la tostadora hasta que las descongele y las tueste.

Es un pan con una miga tierna y una corteza ligera y crujiente al que le sienta fenomenal el toque de la harina integral o de centeno para darle el plus de sabor que le falta por haberse hecho con una fermentación exprés. Utilízalo como prefieras, para mojar en las salsas o preparar unas buenas tostas está de auténtico… ¡escándalo!

Variantes de la receta de pan rápido en Thermomix, fantástico y listo en tiempo récord:

Lo más fácil para modificar este pan es añadirle semillas o frutos secos en trocitos e incluso pasas. Para añadirlos lo ideal es hacerlo justo antes del último amasado de 3 minutos en la Thermomix. También le quedan fenomenal especias o hierbas aromáticas secas.

Utiliza un molde rectangular con tapadera para conseguir un pan de molde con un acabado un poco más rústico y miga esponjosa, te vendrá fenomenal para preparar sándwiches caseros sin tener que recurrir al pan industrial. Si tu molde no tiene tapadera un buen apaño es forrarlo con papel de aluminio para procurar que el vapor que genera el pan se quede dentro del molde ya que es lo que favorece que crezca y que se forme corteza.

Consejos:

Vigila el pan en el horno, que no se queme la corteza ni se haga en exceso pero que tampoco se te quede demasiado blanquito ya que podría estar sin cocer aún el interior y además no quedará con corteza.

Al hacerle cortes al pan lo que estás favoreciendo es que crezca y se abra a través de ellos y así controlas un poco su aspecto final.