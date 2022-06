Piqué es un enfermo mental

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”, dijo la mujer.

Ya han pasado varios días desde que la cantante colombiana Shakira y el futbolista español del Barcelona Gerard Piqué han sido los protagonistas de diversas portadas de los sitios de entretenimiento de todo el mundo. ¿La razón? Se han difundido rumores sobre una posible ruptura de la pareja, que lleva años de relación, pero sin contraer matrimonio.

Son varios los indicios que comprobarían el hecho de que Shakira y Piqué están atravesando por una crisis amorosa. Una de las más latentes es la que compartieron las periodistas Laura Fa y Lorena Vázquez de El Periódico de Catalunya al comunicar que el defensa del Club Barcelona, de 35 años, le fue infiel a la artista (45), con quien tiene dos hijos.

Sin embargo, a la lista se sumó la modelo brasileña Suzy Cortez, mejor conocida como Miss BumBum. La mujer, de 32 años, reveló detalles sobre cómo conoció a Piqué, e incluso mencionó que llegó a recibir mensajes del futbolista en el que él le solicitaba medidas sobre el tallaje de una de las partes de su cuerpo.

Los rumores de la crisis de la dupla aborda diferentes áreas. Una de ella es la musical, pues hay quienes aseguran que el último sencillo de la colombiana, ´Te felicito´, en colaboración en el puertorriqueño Rauw Alejandro, fue realizado a manera de indirecta para el deportista español.

Conjuntamente, debido al auge y la polémica que ha generado esta noticia, Suzy Cortez decidió no quedarse callada y por medio de declaraciones dadas a El diario NY aseguró que Gerard Piqué le escribió mensajes, pero algunos de ellos no eran agradables.

“Fue el que me mandó -mensaje- más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, precisó la modelo.

Miss BumBum le contó al citado medio que tuvo su primer contacto con el defensa del Barcelona, precisamente, por medio de uno de los expresidentes del club deportivo español.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento, y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, detalló la brasileña.

Además, Suzy Cortez terminó diciendo: “Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí”.